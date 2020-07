Ko so pedofilovi sodelavki odrekli varščino, so jo oblile solze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče je odločilo, da mora sodelavka pokojnega pedofilskega bogataša Jeffreyja Epsteina ostati v priporu vse do sojenja prihodnje leto.

Newyorško sodišče je Britanki Ghislaine Maxwell, nekdanji partnerici in sodelavki pokojnega bogataša Jeffreyja Epsteina, odreklo varščino. Na zaslišanju, ki je potekalo prek videopovezave, je sodišče odločilo, da bo 58-letnica na sojenje, ki naj bi se začelo julija prihodnje leto, čakala v priporu.

Njeni odvetniki: V priporu ji grozi okužba s koronavirusom

Ko je slišala odločitev, so Maxwellovo oblile solze, poročajo ameriški mediji. Njeni odvetniki so sicer sodišče poskušali prepričati o odobritvi varščine, ker ji v priporu grozi okužba s koronavirusom.

Zaradi epidemije koronavirusa v ZDA je zaslišanje potekalo prek videopovezave. Foto: Reuters

Tuji mediji so ob tem spomnili, da je Epstein umrl v priporu, ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zlorab mladoletnih in trgovine z ljudmi. Vse od njegove smrti - uradno je šlo za samomor - krožijo govorice, da so ga v resnici umorili, da ne bi izdal imen vplivnežev, ki jih je "oskrboval" z mladoletnimi dekleti.

Ghislaine Maxwell trdi, da je nedolžna

Maxwellovi bodo sodili zaradi obtožb, da je sodelovala pri novačenju mladih, celo mladoletnih deklet v Epsteinov pedofilski krog. Med zaslišanjem je zatrdila, da je nedolžna.