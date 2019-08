Katy Perry obtožena spolnega nadlegovanja #video

Maneken Josh Kloss, ki je pred več leti skupaj s priljubljeno pevko snemal videospot za njeno pesem Teenage Dream, je na Instagramu razkril, da se je zvezdnica do njega neprimerno vedla. "Hlače s spodnjicami vred mi je potegnila dol, in to pred svojimi prijatelji in pred vso množico, zbrano tam. Da so vsi videli moj penis," je med drugim zapisal.

Josh Kloss, ki je pred devetimi leti skupaj s Katy Perry nastopil v videospotu za njeno skladbo Teenage Dream, se je v duhu gibanja Me Too odločil, da še sam spregovori. Opozori je na to, da niso samo vplivni moški tisti, ki izkoriščajo svoj položaj in moč ter se neprimerno vedejo, temveč enako počnejo tudi vplivne ženske.

Zapisal je, da je na rojstnodnevno praznovanje Katyjinega takratnega stilista Johnnyja Wujka, kjer je bila tudi zvezdnica, s seboj pripeljal prijatelja, ki si jo je nadvse želel spoznati. Ko je Katy prišla k njima, sta se z Joshem pozdravila ter objela.

"Takrat sem bil še vedno malce zagledan vanjo. A ko sem se obrnil stran od nje, da bi ji predstavil prijatelja, mi je hlače s spodnjicami vred potegnila dol, in to pred svojimi prijatelji in pred vso množico, zbrano tam. Da so vsi videli moj penis. Si lahko predstavljate, kako patetično in osramočeno sem se počutil? To zdaj razkrivam zato, ker se dandanes družba ukvarja z dokazovanjem, kako so vplivni moški perverzni, a ženske z močjo so prav tako odvratne," se je glasil del zapisa.

Kmalu po objavi se je oglasil tudi omenjeni pevkin stilist Johnny, ki je stopil pevki v bran. Zatrdil je, da se kaj takšnega nikoli ni zgodilo. In da je vse velika izmišljotina.

"Ne bom ti dovolil, da mojo prijateljico obtožuješ takšnih grdobij. To je neumnost. Katy ne bi nikoli naredila česa takšnega. Vsi vemo, kako obseden si z njo, vse odkar si snemal ta video. Pisal si ji pesmi, načrtoval namišljeno življenje z njo. Ni prav, da kaj takšnega počneš človeku, ki ni nikoli naredil nič slabega, le dajal navdih toliko drugim. Osredotoči se na svoje življenje in na svojo hčer ter preboli, Josh. Molil bom zate. Vsi bomo," je zapisal v komentarju Josheve objave.

Tudi med preostalimi Joshevimi sledilci se je vnela burna razprava, v kateri so nekateri Joshu verjeli, spet drugi so se neomajno postavili na pevkino stran. Zvezdnica se za zdaj na obtožbe o spolnem nadlegovanju še ni odzvala.

Vroč videospot, v katerem sta Katy in Josh nastopila skupaj in v katerem ne manjka poljubov in dotikov, si lahko ogledate spodaj:

