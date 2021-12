Julia Roberts privabljala poglede v rožnatih kopalkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Julia Roberts je božični večer preživela v kopalkah. Z družino se je sprehajala po plaži v Avstraliji in dokazala, da je pri 54 letih še vedno izredno fit.

"Čedno dekle" je pritegovalo poglede v enodelnih rožnatih kopalkah, ki so poudarjale njene vitke noge in fit postavo. Na sprehodu po plaži se ji je pridružil njen mož Danny Moder, ki je prav tako reden obiskovalec fitnesa. Brez majice je ponosno razkazoval svoje trebušne mišice.

Na počitnicah v Avstraliji so bili z njima tudi njuni trije otroci: 17-letna dvojčka Hazel in Phinnaeus ter 14-letni Henry. Robertsova je sicer že nekaj mesecev v Avstraliji, saj tam snema svojo novo romantično komedijo Ticket to Paradise, v kateri bo zaigral tudi njen dolgoletni prijatelj George Clooney.

