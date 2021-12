Slavna pevka sredi zime pozirala v bikiniju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Morda smo res že zakorakali v pravo zimo, a Due Lipe nizke temperature niso odvrnile od tega, da ne bi smuknila v miniaturen bikini in na ogled postavila svojih oblin.

Slavna pevka albanskega rodu je s prijateljicami preživela konec tedna na podeželju. Dua Lipa je na Instagramu objavila nekaj utrinkov z njihovega druženja, in po videnem sodeč, se je družba odlično zabavala. Dekleta so si privoščila nego z obraznimi maskami, nazdravljala s koktajli in skočila v masažno kad.

Seveda ni šlo brez poziranja. 26-letna pevka je na ogled postavila svoje obline in pozirala v belem bikiniju, pri tem pa pazila, da ji je vsaj v noge bilo toplo. H kopalkam je obula bele skibucke iz umetnega krzna z našitki Hello Kitty.

Si je pevka na oddihu ob koncu tedna s prijateljicami celila ranjeno srce? Čisto mogoče. Govori se namreč, da naj bi se po dveh letih razšla z Anwarjem Hadidom. Skupaj ju niso videli že osem tednov, Dua Lipa že tri mesece ni objavila njune skupne slike, Anwarjeva zadnja fotografija z njo pa je s 1. novembra.

Razlog za razhod naj bi bili njuni natrpani urniki, zaradi katerih nista mogla ohraniti ljubezenske iskrice.

