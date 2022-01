Jessica Chastain o revnem otroštvu in uporniški žilici

Štiriinštiridesetletna ameriška igralka Jessica Chastain, dobitnica številnih igralskih nagrad, trenutno blesti z vlogo Mire v odmevni seriji Prizori iz zakonskega življenja. Svoje zasebno življenje skriva pred očmi javnosti, a je pred kratkim v intervjuju za britanski The Times v okviru promocije novega filma "The Eyes of Tammy Faye" razkrila, da kot otrok ni imela privilegiranega življenja, kot ga ima danes. Njena mati je sama vzgajala štiri otroke, Jessico pa je rodila že zgodaj. Komaj so se preživljali, Jessica pa se je morala zaposliti, ko se je odločila za vpis na Ameriško akademijo za gledališko umetnost.

Foto: Reuters

"Imam uporniško žilico, ker sem odraščala z veliko zamere, ker nismo imeli stvari, včasih niti ne hrane. Ne govorim veliko o tem, ampak ni bilo tisto, kar bi pričakovali. Ko me ljudje vidijo, mislim, da pričakujejo drugačno ozadje, kot je bilo v resnici."

Igralka je zdaj poročena v italijansko plemiško družino, saj je njen mož Gian Luca Passi de Preposulo, italijanski grof, ki dela v modni industriji. A četudi zdaj živi privilegirano življenje ne bo nikoli pozabila na svoje korenine, pri čemer jo razjezi, ko vidi, če je komurkoli karkoli odvzeto. "Ker prihajam iz takšnega okolja, vem, kako je, če ti je karkoli odvzeto. In to me jezi. In nočem, da bi komu drugemu karkoli odrekli. V smislu bodi viden, bodi priznan in cenjen."

Mama dveh otrok je tudi povedala, da je bila prva oseba v svoji družini, ki ni bila noseča pri 17. To je močno vplivalo na njeno življenje, saj ji je dalo izbiro.