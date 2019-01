Je res tako težavna? Meghan Markle zapušča še ena zaposlena.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko smo poročali, da naj bi bila Meghan Markle "težavna" ter da jo je že zapustila asistentka, enako pa naj bi si želela tudi osebna svetovalka, zdaj britanski mediji poročajo, da naj bi vojvodinjo zapustila še njena varnostnica, ki je sicer tudi detektivka pri Scotland Yardu.

Imena varnostnice niso želeli razkriti, so pa izdali, da naj bi povsem zapuščala policijske vode, Meghan in njen mož princ Harry pa naj bi že iskala novo varnostnico, ponovno žensko.

Foto: Getty Images

Ni vajena tako strogih omejitev

Kensingtonska palača ni komentirala odhoda varnostnice, niti razloga zanj, so pa viri še razložili, ima Meghan težave s tako strogo varnostjo in omejitvami.

"Čeprav je bila slavna igralka, je še vedno lahko počela, kar je hotela, in se svobodno gibala." V novi vlogi pa si tega ne more privoščiti, kar naj bi bilo zanjo precej mučno, so dodali.

Delo pri vojvodinji jo je spravilo v jok

Varnostnica bo tako že tretja zaposlena, ki zapušča vojvodinjo Sussekško. Prva je odšla osebna asistentka Melissa Touabti, ki je odnehala po komaj šestih mesecih. Skrbela je za Meghanine urnike in imela ključno vlogo med pripravami na veliko kraljevo poroko. Sunday Times je poročal, da je bilo njuno razmerje zelo težavno, Melissa pa naj bi na koncu čutila celo takšen pritisk, da jo je delo pri vojvodinji spravilo v jok.

Nato pa se je govorilo še o odhodu Samanthe Cohen, osebne svetovalke, ki naj bi dala jasno vedeti, da dela noče nadaljevati, ko bo vojvodinja spomladi rodila.