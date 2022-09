Je ljubezni med manekenko in športnim zvezdnikom konec?

Tom Brady, najboljši igralec ameriškega nogometa vseh časov, in manekenka Gisele Bündchen imata težave v zakonu, poroča CNN, ki navaja tudi besede neimenovanega vira, da zakonca, poročena od leta 2009, trenutno živita ločeno. Za komentar so prosili oba, a se še nista odzvala.

Je vzrok njegov preklic upokojitve?

Govorice, da ima zvezdniški par težave, so vse glasnejše, odkar je Brady avgusta za 11 dni zapustil trening, da bi, kot je pojasnil njegov trener, "uredil osebne zadeve". Pred tem je februarja letos najavil, da se bo dokončno upokojil, pozneje pa se je odločil, da še ni čas za slovo. Takrat so nekateri tabloidi poročali, da je to njegovo ženo, brazilsko supermanekenko, močno razjezilo, saj je pričakovala, da bo po upokojitvi končno več časa preživel z družino.

Foto: Guliverimage/AP

To je na neki način potrdila tudi v intervjuju za prihajajočo oktobrsko številko revije Elle. "Seveda sem zaskrbljena, to je zelo agresiven šport, jaz pa si z otrokoma želim, da bi bil bolj prisoten doma," je dejala in dodala, da sta se o njegovi odločitvi o nadaljevanju kariere "znova in znova pogovarjala".

"Toda na koncu mora vsak sprejeti odločitev, s katero bo zadovoljen. Početi mora tisto, kar ga radosti," je še izjavila.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

O vplivu njegove športne kariere na zasebno življenje je ta teden v svojem podkastu spregovoril tudi Brady. "Že 23 let nisem praznoval božiča ali zahvalnega dneva, nisem praznoval rojstnih dni mojih bližnjih, ki so rojeni med avgustom in koncem januarja. Nisem mogel na pogrebe in nisem mogel na poroke," je dejal, "v življenju prideš do točke, ko si rečeš: 'Veš kaj, dovolj imam, čas je, da se posvetim drugim stvarem v življenju.'"

