Priljubljeni pevec Jason Derulo in legendarni igralec Will Smith se zadnje čase veliko družita in snemata hudomušne videe, ki jih nato delita s svojim občinstvom. A z zadnjim sta povzročila nekaj skrbi.

Jason Derulo in Will Smith sta v zadnjem videu, ki sta ga objavila na Instagramu in TikToku, igrala golf, ko je Jason Willu "po nesreči izbil" zobe, ta pa je nato želel z igro nadaljevati. "Daj si led na tole," še pove Jason in odkoraka iz kadra.

Kasneje sta z Willovim posnela še selfie, pri čemer je Derulo zapisal: "Končno se je sprijaznil s svojim novim nasmehom."

Zvezdnika sta sicer znana po tem, da se rada šalita in snemata zanimive videe, pri čemer, kot kaže, še posebej uživata v uporabi priljubljenega omrežja TikTok, ki je zaslovelo s tovrstnimi videoposnetki.

