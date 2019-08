Ja, to je Bradley Cooper z brki

Bradley Cooper je pretekli vikend s hčerko Leo de Seine obiskal Disneyland, kar so opazili mnogi paparaci, čeprav je 44-letni igralec spremenil pričesko in si omislil brke. Na prvi pogled je bil videti neprepoznaven, a fotografi in mimoidoči so ga vseeno razkrinkali.

Ni povsem jasno, ali se je za spremembo videza odločil sam, a govori se, da naj bi tako narekovala vloga v novem filmu Nightmare Alley.

L👀K! #BradleyCooper Has a New Haircut!! Details HERE plus get More of the Days news!https://t.co/tIKkWzw8Ry pic.twitter.com/45Bd0gFsGq — MR CHRONICLES 🐻 (@MRCHOCOLATE615) August 25, 2019

#BradleyCooper has debuted some new facial hair... What do we think? Rate it or hate it? 🤷‍♀️ pic.twitter.com/bhUGhvcjhr — The Edge (@TheEdgeNZ) August 27, 2019

Polovico časa s hčerko on, polovico pa Irina

Zvezdnik se je sicer pred kratkim razšel z mamo svoje dveletne hčerke, Irino Shayk, s katero sta se sporazumno in brez drame dogovorila glede skrbništva. Strinjala sta se, da bosta v dobro svoje hčerke oba živela v New Yorku, kjer bosta enakovredno preživljala čas z njo - polovico časa naj bi za Leo de Seine skrbel Bradley, polovico časa pa Irina.

Irina in Bradley sta se razšla junija letos, po približno štirih letih zveze.