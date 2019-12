Iz žirije "talentov" odpustili igralko, ki je opozorila na rasizem na snemanju #video

Potem ko so njo in še eno kolegico odpustili iz žirije priljubljenega resničnostnega šova, je igralka spregovorila o "toksičnem delovnem okolju", v katerem se je srečevala z rasističnimi in drugimi neprimernimi opazkami.

Sredi novembra je ameriško televizijsko občinstvo presenetila novica, da igralki Gabrielle Union in Julianne Hough v novi sezoni priljubljenega šova America's Got Talent (Amerika ima talent) ne bosta več del žirije, čeprav sta bili pri gledalcih izjemno priljubljeni.

Razlogov za to odločitev pri TV-mreži NBC niso navedli, nato pa je duhove še bolj razburkal medij Variety, ki je poročal o zakulisnem dogajanju med snemanjem šova. Gabrielle Union naj bi se producentom pritožila zaradi "toksičnega in rasističnega vedenja" v ekipi, a se ti niso odzvali.

Gabrielle Union s Kodijem Leejem, aktualnim zmagovalcem šova America's Got Talent Foto: Getty Images

Igralko, glasno zagovornico manjšinskih pravic, je med drugim zmotila opazka, ki jo je izrekel voditelj Jay Leno - ta je ob fotografiji psov izjavil, da so videti kot "nekaj, kar vidiš na jedilniku korejskih restavracij".

Tako Union kot Hough sta menda od producentov ves čas poslušali tudi opazke glede svojega videza, je poročal Variety, med drugim so temnopolti Gabrielle Union priporočili, naj ne nosi "preveč črnskih pričesk", prav tako naj bi "pretirana priporočila" glede svojega videza dobivala Julianne Hough.

Ta je medtem vse navedbe zanikala in izjavila, da se je med snemanjem "počutila čudovito", ob čemer pa velja omeniti, da še naprej sodeluje z NBC in bo nastopila v dveh njihovih prazničnih oddajah.

Opazke in pripombe o svojem videzu naj bi pogosto poslušala tudi Julianne Hough, ki pa je te navedbe pozneje zanikala. Foto: Getty Images

Gabrielle Union medijskih navedb javno ni komentirala, a je po poročanju portala Deadline po tem, ko so jo odpustili, najela zvezdniškega hollywoodskega odvetnika Bryana Freedmana. Iz NBC so medtem sporočili, da se še naprej trudijo "zagotoviti delovno okolje, ki je spoštljivo do vseh" in da so z igralko še naprej "v stikih prek njenega predstavnika, da bi kar najbolje razumeli njene pomisleke".

Medtem je v bran Gabrielle Union stopila vrsta hollywoodskih zvezdnikov. "Kar je doživela na snemanju, je nesprejemljivo," je na Instagramu zapisala igralka Eva Longoria, "čas je, da NBC sprejme dolgoročne ukrepe, s konkretnimi dejanji izboljša delovno okolje in zagotovi varnost ter enakopravnost za vse svoje zaposlene."

Oglasila se je tudi organizacija Time's Up, ki stoji za gibanjem #MeToo. "Ploskamo Gabrielle Union za njen pogum in znova pozivamo NBC, da te obtožbe vzame resno ter zagotovi varno in pravično delovno okolje," so sporočili.

