Iz izolacije se javlja z vročo fotografijo

47-letna Sofia Vergara si dneve izolacije popestri tako, da s soprogom, prav tako igralcem, Joejem Manganiellom in najožjimi družinskimi člani na ogromnem vrtu za hišo priredi ležerno druženje ob bazenu in prigrizkih, kjer nastane tudi kakšna vroča fotografija.

Na eni od njih igralka pozira v črnem bikiniju skupaj z 20 let mlajšo nečakinjo Claudio Vergara. Ta prav tako kot njena slavna teta nosi črne kopalke, ki bolj malo prepuščajo domišljiji.

Fotografija je posneta od zadaj, tako da je skorajda nemogoče določiti, katera je katera. Kar so sledilci v komentarjih na igralkinem Instagram profilu tudi izpostavili.

47-letna zvezdnica sicer za svojo izklesano postavo trdno gara, je pred časom za publikacijo Marie Claire razkrila njena osebna trenerka Jennifer Yates. Posebno pozornost rada posveti prav zadnjici, ki se ji zdi pri ženski najbolj pozornosti vreden del telesa.

"Dvakrat na teden delava vaje za zadnjico, ker je to področje, na katero se res rada osredotoča. Sicer pa narediva tudi trening za zgornji del telesa in za trebuh," je razkrila Yatesova. Sploh v času dogodkov, kjer je veliko sprehajanja in poziranja na rdeči preprogi, se malce bolj osredotočita prav na ramenski obroč in roke, saj so v večernih oblekah ostali deli telesa skriti.

Sofia sicer ne mara kardiovaskularne vadbe, ki je namenjena kurjenju kalorij, je še priznala njena osebna trenerka. Raje, kot za tek, se odloči za hojo v klanec ali za kolo.