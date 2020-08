Igralka razkrila, zakaj je "odkorakala" od uspešne kariere

Cameron Diaz se je po dolgem času pokazala svetu, in sicer v videopogovoru z igralsko kolegico Gwyneth Paltrow. Ta jo je vprašala, kako se je počutila, ko se je poslovila od uspešne igralske kariere, in kaj je bil vzrok temu. Cameron je odkrito povedala, da je imela vsega dovolj.

Cameron Diaz je bila ena najuspešnejših in najprepoznavnejših igralk Hollywooda, nato pa se je odločila, da vse pusti za seboj in se iz soja žarometov ter slave umakne v popolno zasebnost. Dolgo o njej ni bilo ne "duha ne sluha", nato je januarja letos presenetila z objavo na Instagramu, s katero je naznanila, da sta se s soprogom Benjijem Maddenom razveselila hčerkice Raddix.

Zdaj je v pogovoru z igralsko kolegico Gwyneth Paltrow razkrila, zakaj se je odločila za umik iz Hollywooda in opustitev uspešne igralske kariere. Pojasnila je, da preprosto ni več zmogla živeti vsem na očeh in se nenehno razdajati.

"Čudno je to reči, večina ljudi tega na razume – ti seveda razumeš – a na neki točki je delo postalo tako intenzivno, ves čas si nekako javen, razdajaš se. Toliko neke energije dobivaš od okolice takrat, ko si res viden kot igralec, ko delaš promocije in se razdajaš naokrog," je pojasnila. To jo je začelo utrujati, celo dušiti. "Ko ustvarjaš film, si te na nek način lastijo. Tam si 12 ur na dan, več mesecev, do konca. Nimaš časa za nič drugega. Delčke sebe sem razdajala drugim ljudem in vzeli so jih. Tako da sem si jih praktično morala sama vzeti nazaj."

Na vprašanje, kako se je počutila, ko je sprejela odločitev, da se umakne, je rekla, da se je počutila nadvse mirno. "V duši sem čutila mir, ker sem končno začela skrbeti sama zase. Počutim se prizemljeno in lahko."