Laura Prepon, igralka iz serij Oranžna je nova črna in Oh, ta sedemdeseta, je v intervjuju za People razkrila, da ni več pripadnica scientološke cerkve, katere članica je bila od leta 1999. Razložila je, da scientologije ni prakticirala že približno pet let in da ta ni več del njenega življenja.

"Vedno sem bila odprtega uma, odkar sem bila otrok. Vzgojili so me v katoliški in judovski veri, molila sem v cerkvah in meditira v templjih. Študirala sem kitajsko meridiansko teorijo, a scientologija že dolgo ni več del mojega življenja," je pojasnila 41-letna zvezdnica.

Ni želela govoriti o podrobnostih, zakaj je zapustila to zloglasno ustanovo, se je pa v intervjuju razgovorila o tem, kako se je njeno življenje spremenilo, odkar je postala mama. Z možem Benom Fosterjem imata dva otroka, štiriletno hčerko in enoletnega sina.

Laura z možem Benom Foto: Reuters

Sicer pa Preponova ni edina zvezdnica, ki je v zadnjih letih zapustila scientologijo. Poleg Leah Remini, ki to cerkev že leta glasno kritizira, so se ji med drugim odpovedali še komik in igralec Jerry Seinfeld, igralke Sharon Stone, Demi Moore in Tiffany Haddish, ter kot je že znano, Nicole Kidman in Katie Holmes. Obe sta se s scientologijo povezali v času zakona s Tomom Cruisom, najbolj znanim članom te cerkve.

Prav Cruisa Reminijeva največkrat omenja, ko govori o scientologiji, ki je po njenem mnenju sekta, Cruise pa njen največji promotor.

