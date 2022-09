Ni skrivnost, da je filmski zvezdnik Tom Cruise eden najvidnejših članov Scientološke cerkve, bil naj bi tudi eden najpomembnejših ljudi v njej. Nekdanji scientolog Mike Rinder, ki je bil do izstopa leta 2007 prav tako eden od scientoloških veljakov, zdaj v novi knjigi razkriva, kaj vse je Scientološka cerkev pripravljena storiti za Cruisa, da bi bil ta kar se da zadovoljen in, seveda, ostal njen član.

Poskrbeli so za njegovo prvo ločitev, nato pa tudi za drugo

Ko se je Cruise med snemanjem filma Dnevi grmenja (Days of Thunder) zaljubil v soigralko Nicole Kidman, se je znašel v precepu: še vedno je bil poročen s svojo prvo ženo Mimi Rogers, ki ga je pripeljala med scientologe.

Ker je bil igralec scientologom veliko pomembnejši kot njegova žena, so mu pomagali, da se je "znebi", oziroma jo prepričali, da je privolila v ločitev, piše Rinder. Tom Cruise in Mimi Rogers sta se ločila februarja 1990, z Nicole Kidman pa se je Cruise poročil na božični večer istega leta. Njegova priča je bil David Miscavige, vodja Scientološke cerkve.

Tom Cruise in Nicole Kidman leta 1992 Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Sčasoma pa Nicole Kidman scientologom ni bila več všeč. Največja težava je bila v tem, da je bil njen oče psihiater, psihiatrijo pa Scientološka cerkev zavrača, ker naj bi se psihičnih težav lotevala na neprimeren način. Cruise naj bi se zaradi ženinega vpliva začel oddaljevati od scientologov, nato pa so se odločili, da bodo posredovali. Rinder v knjigi trdi, da so ji začeli prisluškovati in sčasoma med zakonca vnesli razdor, ki je pripeljal do ločitve.

Da bi privabil Beckhama, je zgradil nogometno igrišče

Med bolj bizarnimi zgodbami, ki jih v knjigi A Billion Years navaja Mike Rider, je tudi ta, kako je Tom Cruise poskušal v Scientološko cerkev privabiti nogometnega zvezdnika Davida Beckhama in njegovo ženo Victorio.

Cruise z Davidom Beckhamom leta 2011 Foto: Guliverimage/AP

"Ob sedežu Scientološke cerkve v Kaliforniji so zgradili pravo, profesionalno nogometno igrišče," piše Rider, "zravnali so teren, napeljali namakalni sistem, položili popolno travo, postavili gole. Igrišče so zgradili z enim samim namenom: da bi Tom Cruise lahko očaral svojega prijatelja Davida in ga prepričal, naj obišče sedež Cerkve. To se ni nikoli zgodilo."

Scientološka cerkev vse zanika

Na navedbe v knjigi so se že odzvali v Scientološki cerkvi in jih vse odločno zanikali. "Mike Rinder je nepopravljiv lažnivec, ki poskuša s svojo nepoštenostjo kovati dobiček," so sporočili v izjavi za medije, "živi od nadlegovanja svoje nekdanje skupnosti ter njenega vodje, to počne z lažnimi policijskimi poročili, hujskaško propagando in lažnimi medijskimi zgodbami."

