Priljubljeni igralec Wentworth Miller, znan predvsem po ameriški nadaljevanki Beg iz zapora, je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delil prazno belo fotografijo z dolgim zapisom, v katerem je razkril, da ima avtizem, kar so mu diagnosticirali pred letom dni. Novica je bila šok, ne pa tudi presenečenje, je pojasnil 49-letni igralec.

Zvezdnik je proces odkrivanja diagnoze označil za "dolg, pomanjkljiv postopek, ki ga je treba posodobiti," kljub temu pa se zaveda, da je "dostop do diagnoze privilegij, ki ga mnogi ne užijejo."

V nadaljevanju je ameriški igralec priznal, da ne ve veliko o avtizmu, in zapisal, da bo "ponovno proučil izkušnje zadnjih petih desetletij skozi nove leče."

"Tega ne bi spremenil. Ne. To, da sem avtist, je bistvenega pomena za vse, kar sem, in za vse, kar sem dosegel," je nadaljeval Miller, ki je prepričan, da je z novico o avtizmu prejel darilo.

"Prav tako se želim zahvaliti številnim ljudem, ki so mi v preteklih letih zavedno ali nezavedno dajali tisti dodaten delček milosti in prostora in mi omogočili, da sem se po svetu premikal na način, ki je bil smiseln le zame," je še zapisal igralec in dodal, da se bodo tisti ljudje, ki so mu situacijo otežili, razkrili sami.

Foto: Reuters

Zvezdnik je že leta 2013 javno razkril svoje pretekle izkušnje, ki so bile večkrat razlog za to, da si je želel vzeti življenje. "Počakal sem, da je moja družina odšla za konec tedna, in ko sem bil v hiši sam, sem pogoltnil steklenico tablet," razkril igralec.

"Vsak dan je bil preizkušnja in obstajalo je na tisoče načinov, kako mi lahko spodleti," je Miller dejal med govorom za slavnostno kampanjo za človekove pravice. "Tisoč načinov upodabljanja samega sebe, ne da bi pri tem izpolnjeval tuje standarde glede tega, kaj je sprejeto ali normalno."

Preberite tudi: