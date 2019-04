Zveza nevladnih organizacij za avtizem poziva k družbeni integraciji ljudi z avtizmom

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k prizadevanjem za polno vključenost vseh ljudi z avtizmom in k potrebni podpori, da bodo tako lahko uživali vse svoje človekove pravice in temeljne svoboščine.

Zveza nevladnih organizacij za avtizem pozvala k integraciji ljudi z avtizmom v družbo

Zveza nevladnih organizacij za avtizem je v poslanici pozvala k integraciji ljudi z avtizmom v družbo, ki lahko z razumevanjem, znanjem in srčnostjo ponudi ustrezne odgovore ter omogoči njihovo aktivno vključevanje in vzpostavljanje socialne komunikacije.

"Osebe z avtizmom nagovarjajo našo zmožnost za čuječnost," je poudarila predsednica zveze Sandra Bohinec Gorjak. Družbo po njenih besedah spomnijo na temeljne človeške občutke in vrednote, kot so sočutje, požrtvovalnost, otroška igrivost in humor.

Zveza bo danes priredila nacionalno konferenco zavedanja o avtizmu s sklopi o zdravstvu, izobraževanju ter delu in družini. Zbrane bo nagovoril varuh človekovih pravic Peter Svetina, v sklopu o izobraževanju pa tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Pričakujejo več kot 400 udeležencev, med njimi strokovnjake, učitelje, zdravnike, terapevte, odločevalce in osebe z avtizmom, med njimi študente in tudi tiste, ki so že diplomirali in magistrirali.

Tudi v Sloveniji narašča pojavnost spektroavtistične motnje

Pojavnost spektroavtistične motnje v svetu strmo narašča. Po podatkih iz ZDA ima v generaciji, rojeni leta 2002, spektroavtistično motnjo eden od 68 otrok. V letu 2015 je bil v spektroavtistični motnji že eden od desetih dečkov in ena od 50 deklic. Če se bo takšen trend nadaljeval, bo leta 2025 že vsak drugi deček in vsaka deseta deklica v spektru avtističnih motenj.

V Sloveniji ni znano natančno število ljudi z avtizmom, ker te motnje ne spremljajo sistematično, vendar pa so številke vsako leto višje. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2008 razglasila drugi april za svetovni dan zavedanja o avtizmu z namenom, da bi spodbujali k boljšemu razumevanju te motnje.