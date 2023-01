Hrvaška žaluje: poslovili so se od Massima Savića

Hrvaškega pevca in skladatelja Massima Savića so danes pokopali na mestnem pokopališču v Zadru. Od glasbenika so se ob igranju Mozartovega Rekviema poslovili družina, prijatelji in številni glasbeni kolegi, poročajo hrvaški mediji. Savić je umrl 23. decembra v 61. letu starosti po kratki in hudi bolezni.

Massimo Savić je umrl konec preteklega meseca po boju z rakom na pljučih, in to le mesec in pol po svojem zadnjem koncertu v zagrebški Areni. Za seboj je zapustil ženo in hčerko.

Pogreba v Zadru so se med drugim udeležili glasbeniki Gibonni, Neno Belan, Tonči Huljić in Giuliano.

"Zadar je izgubil preveč, Hrvaška pa zelo veliko. Mislim, da se ustvarjalnih ljudi spomnimo po zenitu. To je malo drugače. Zdaj ne gre samo za to, koliko je pustil za sabo, ampak za to, koliko bi še lahko dal," je po pisanju portala hrvaškega časnika 24 sata dejal Gibonni.

Povedal je, da je za Massimovo bolezen izvedel šele pred tremi tedni. "Imeli smo načrte za neko TV-oddajo in to je bil velik šok. Ko gledaš z mojimi očmi, je bil on v cvetu mladosti," je pojasnil.

Huljić pa je poudaril, da je bil Massimo poseben in dostojanstven človek. "On je resnično na poseben način doživljal umetnost in resno jemal to, kar je počel. Vedno pa bo ostal ta glas. Tisti, ki ga ne poznajo kot človeka, se ga bodo spomnili po njegovem petju," je izjavil.

Rodil se je leta 1962 v Pulju, 20 let pozneje pa je ustanovil art rock skupino Dorian Gray. Leta 1986 se je odločil za samostojno pot in do svoje smrti izdal več kot deset albumov. Sodeloval je s številnimi glasbeniki, med drugim z Arsenom Dedićem. Leta 2013 je v puljski areni razprodal koncert ob 30-letnici delovanja. Prejel je devet porinov, najpomembnejših glasbenih nagrad na Hrvaškem.