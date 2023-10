Hčerki Baracka Obame ujeli s cigareto v roki #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nekaj tedni so paparaci med kajenjem ujeli mlajšo, te dni pa tudi starejšo hčerko nekdanjega predsednika ZDA.

Barack Obama je v preteklosti večkrat odkrito spregovoril o svoji kadilski razvadi. Priznal je, da je bil včasih strasten kadilec in da je pokadil do deset cigaret na dan, pred predsedniškimi volitvami 2008 pa je ženi Michelle obljubil, da se bo te razvade otresel. "Kot nekdanjemu kadilcu mi je težko," je izjavil leta 2009, "ali sem se kdaj pregrešil? Da. Ali kadim vsak dan? Ne."

V zadnjem mesecu pa so s cigareto v roki ujeli obe njuni hčerki, 25-letno Malio in 22-letno Sasho. Malio so paparaci ta teden posneli, ko je kadila na ulici v Los Angelesu.

Foto: Profimedia

Le nekaj tednov pred tem pa so med kajenjem ujeli tudi Sasho, ki si je cigareto prižgala v avtomobilu.

Foto: Profimedia

Barack Obama je sicer v svojih knjižnih spominih Obljubljena dežela, ki so izšli leta 2020, zapisal, da se je tobaku dokončno odrekel prav zaradi starejše hčerke Malie, češ da ga je presunilo njeno razočaranje, ko je v njegovem zadahu zavohala dim.

