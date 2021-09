Hčerka Melanie Griffith noče več nositi maminega priimka

Stella (desno) leta 2015 z mamo Melanie, sestro Dakoto in babico, prav tako slavno igralko, Tippi Hedren. Tippi je zaigrala v dveh klasikah Alfreda Hitchcocka: Ptiči in Marnie.

Ameriški mediji poročajo, da je Stella Banderas Griffith na sodišču vložila prošnjo za opustitev priimka Griffith, ki ga nosi po svoji mami, znani igralki Melanie Griffith. 25-letna podjetnica in model, ki sta ji starša ob rojstvu dala polno ime Stella del Carmen Banderas Griffith, hoče, da je odslej tudi legalno znana zgolj kot Stella del Carmen Banderas, brez Griffith.

V sodnih dokumentih je kot razlog navedla, da si želi "skrajšati ime", tako da preprosto odstrani dodaten priimek. "Na dokumentih običajno ne uporabljam priimka Griffith, zato se bo opustitev tega zdaj skladala z mojo uporabo," je razložila za medij The Blast.

Skupaj navdušila na rdeči preprogi

Stello sta starša Melanie in Antonio Banderas vzgajala stran od oči javnosti, zato je bilo toliko večje presenečenje, ko se je Banderas pred nekaj tedni z njo pojavil na filmskem festivalu San Sebastian, kjer sta skupaj pozirala na rdeči preprogi.

Po mamini strani ima Stella še dva sorojenca, sestro, vse uspešnejšo igralko Dakoto Johnson, in brata Alexandra Bauerja. Dakotin oče je slavni igralec Don Johnson, Alexandrov pa kubansko-ameriški igralec Steven Bauer. Melanie in Antonio sta bila poročena od leta 1996 do 2015, a sta se razšla prijateljsko in sta še vedno v odličnih odnosih. Dakota je pred časom dejala, da je Antonio še vedno del družine ter da ga vidi kot "bonus očeta".

