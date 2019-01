Harvey Weinstein ostal brez slavnega odvetnika, ki brani bogate in mogočne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji filmski producent Harvey Weinstein, ki mu bodo 6. maja v New Yorku začeli soditi zaradi spolnih napadov, je ostal brez slavnega odvetnika bogatih in mogočnih Benjamina Brafmana. Šlo naj bi za sporazumno ločitev, za katero razlogov niso navedli.

Skupna izjava Harveyja Weinsteina in Benjamina Brafmana, ki je v preteklosti branil slavne mafijce in tudi nekdanjega izvršnega direktorja IMF Dominiqua Straussa - Khana, pravi, da se razhajata prijateljsko, Brafman pa bo pomagal pri prehodu. Weinstein je pohvalil Brafmanovo delo, ta pa je izrazil prepričanje, da bo Weinstein oproščen.

Brafman je skušal pred kratkim sodišče prepričati, naj razveljavi obtožnico proti Weinsteinu o spolnem napadu na dve ženski zaradi kršitev postopka, vendar je sodišče menilo, da ni šlo za tako velike kršitve, in obtožnico, ki jo je tožilstvo malce spremenilo, pustilo pri miru.

Weinstein je v New Yorku obtožen spolnega napada na žensko leta 2013 in drugo žensko leta 2006. Podobnih dejanj ga je sicer obtožila še vrsta drugih žensk. Do sojenja je na prostosti po plačilu milijona dolarjev varščine, vse obtožbe pa zanika s trditvijo, da je v vseh primerih dobil privolitev domnevnih žrtev.

