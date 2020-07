Glamurozna in absurdna vadba Paris Hilton: kaj ti bodo uteži, če imaš torbe Louis Vuitton? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zase pravi, da nikoli ne telovadi in da je nakupovanje njena kardiovadba.

Paris Hilton je pokazala, kako lahko doma opravite trening, a v slogu. Živeti morate v vili, imeti pregrešno drage torbice, trampolin in napihljivega samoroga.

Resničnostna zvezdnica in slavna dedinja Paris Hilton je na družbenem omrežju TikTok delila nov video v svojem prepoznavnem slogu, s katerim je pokazala, da se ni prav nič spremenila.

Še vedno namreč obožuje bleščice, rožnato barvo in kičaste stvari, pretiravanje ter brezsramno uživanje v bogastvu. Njena "telovadna rutina" je natanko to: glamurozna in absurdna. Video z naslovom 8 lahkih vaj, kako ostati seksi doma je na TikToku zbral že skoraj milijon ogledov.

Vadba med drugim vključuje dvigovanje torbic Louis Vuitton (vredni sta 4.500 dolarjev in 3.100 dolarjev), vožnjo s kolesom, pri čemer pravi, da za boljše rezultate uporabite rožnato kolo, skakanje po trampolinu, dvige trupa, tek po dolgem stopnišču, ki je "veliko bolj hud kot naprave v fitnesu", sklece na skalovju ob bazenu, trebušnjake na napihljivem samorogu in za konec meditacijo.

Z videom hotela razvedriti ljudi

A Paris pravi, da videa ne gre jemati resno, saj je hotela z njim zgolj razvedriti ljudi v teh težkih časih. "Ker so spet zaprli fitnes centre, se mi je zdelo zabavno narediti video, kako lahko ljudje telovadijo doma, seveda s posebnim dodatkom Paris."

Dodala je, da sama nikoli ne telovadi, saj je tako zaposlena, da se pravzaprav rekreira ves čas. "Nakupovanje je moja kardiovadba." Tudi svoje nastope v vlogi didžejke šteje za vadbo, saj vključujejo veliko skakanja in plesa.

Kar zadeva njene najljubše sproščene in športne oprave, pa so to še vedno plišaste trenirke znamke Juicy Couture, ki jih obožuje že desetletja.

Paris kot plehka blondinka je le lik, ki ga igra

Sicer pa je 39-letna zvezdnica pred nekaj meseci razkrila nekaj, kar je šokiralo marsikoga: plehka blondinka, kakršno smo spoznali že pred 17 leti, je le lik, ki ga igra.

Vse se je začelo leta 2003, ko je skupaj z Nicole Richie začela nastopati v resničnostnem šovu The Simple Life (Preprosto življenje, op. p.), v katerem je igrala lik in ne sebe, kot smo ves čas mislili.

"Vedela sem, kaj počnem, a svet ni, zato je bilo malo frustrirajoče, da so me ljudje dojemali na takšen način, saj to sploh nisem jaz," je razkrila za revijo People. "A šlo je za zabaven šov in prav tako sem gledala nanj – kot na zabavo."

Na tak način zdaj gleda na družbena omrežja, predvsem na Instagram in TikTok, kjer uživa v igranju plehke blondinke, kakršno pozna svet. To počne tudi zato, ker ji je v resničnem življenju zanimivo videti odziv ljudi, ki jo spoznajo v živo in ugotovijo, da v resnici ni takšna.

