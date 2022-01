Georgina Rodriguez živi v Ronaldovi "zlati kletki"

Življenje očarljive Georgine Rodriguez se je čez noč spremenilo. Iz običajnega dekleta iz soseske in prodajalke v Guccijevem butiku je po zaslugi srečanja s slavnim nogometašem Christianom Ronaldom postala ena od najbolj znanih žensk na svetu.

27-letna Argentinka se je rodila v glavnem mestu Argentine, Buenos Airesu, otroštvo pa je preživela v mestecu Jaca na severovzhodu Španije. Pozneje se je družina preselila v Veliko Britanijo.

Danes manekenka živi razkošno življenje, polno potovanj, sodelovanja z blagovnimi znamkami in snemanj, kmalu pa bo z javnostjo delila podrobnosti o svojem zasebnem življenju in ljubezni z nogometašem.

Ronalda je spoznala povsem po naključju, ko je bila prodajalka v butiku, kamor je vstopil on, in od takrat se ji je življenje popolnoma spremenilo. V nedavnem intervjuju je spregovorila tudi o romanci z Ronaldom in dejala, da je bila ljubezen na prvi pogled. "Močno verjamem v usodo, še bolj pa v karmo. Ko daš in pomagaš drugim, dobiš veliko nazaj," je dejala.

Danes je Georgina ena od najbolj znanih manekenk, njen odnos z Ronaldom pa je tema številnih tabloidov.

V napovedi za dokumentarec je razkrila, kakšen je Ronaldo, ko kamere ugasnejo.

"Cristiano je odličen oče in partner, boljšega si nisem mogla želeti," je začela.

Dokumentarna serija Soy Georgina bo na Netflixu za ogled na voljo 27. januarja.

Ronaldo in Georgina sta pred kratkim razkrila, da pričakujeta dvojčka, deklico in dečka. Par že ima hčerko Alano Martino. Z njima živijo še Cristianov sin Cristiano mlajši, čigar mati je ženska, katere identiteta ni razkrita, ter dvojčka Eva in Mateo, ki ju je rodila nadomestna mati.

Preberite še: