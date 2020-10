Fotografija premierke brez modrčka sprožila plaz žaljivih komentarjev

Po vrsti napadov in kritik, da se kaj takega za premierko "ne spodobi", so ji mnogi stopili v bran.

Finska premierka Sanna Marin, ki je s 34 leti najmlajša predsednica vlade na svetu, je pred nekaj dnevi finsko javnost razburkala s fotografijo, objavljeno v reviji Trendi. Na njej je oblečena v temnomoder suknjič, pod katerim - vsaj videti je tako - ne nosi modrčka, dekolte pa ji krasi ogrlica finske znamke Kalevala.

Trendi je modna revija in kot takšna je želela tudi finsko premierko predstaviti kot ikono, na nek način tudi kot vplivnico, so zapisali. V intervjuju, ki ga fotografija spremlja, pa je Marinova spregovorila o pritiskih in zahtevnosti preteklega leta. "To ni običajna služba niti običajno življenje," je dejala, "v mnogih situacijah je treba čustva dati na stranski tir, a se ta kljub temu nabirajo."

V intervjuju je govorila tudi o tem, da so "osebne odločitve žensk vedno predmet debat in analiz" in da se sama izogiba drastičnim spremembam svojega videza, saj noče, da bi bila to glavna tema pogovorov. Pa se je zgodilo prav to.

V preteklosti so nastale že veliko bolj spotakljive fotografije finskih državnikov

Z njenimi besedami se je ukvarjal le redkokdo, vso pozornost je pritegnila fotografija, ki je na družbenih omrežjih sprožila plaz kritik in mizoginih žaljivk. Mnogi so bili namreč prepričani, da se za vodjo države ne spodobi, da bi pozirala "pomanjkljivo oblečena".

Kmalu pa so napade na 34-letnico preglasili njeni zagovorniki, ki so opozorili na to, da so nekateri premierkini moški predhodniki pozornost vzbujali z nekonvencionalnimi fotografijami. Denimo nekdanji finski predsednik Carl Gustaf Emil Mannerheim, ki so ga fotografirali golega na konju.

Nykyään poliitikot valokuvataan ilman rintaliivejä. Ennen vanhaan tulevat poliitikot istumassa munasilleen hevosen selässä. #Marin #Mannerheim pic.twitter.com/lcS0uMimDJ — Otto Meri (@OttoMeri) October 10, 2020

Mnoge Finke so premierko na družbenih omrežjih podprle z objavo fotografij, na katerih so oblečene le v suknjič, v bran ji je stopila tudi vrsta znanih Fink. "Živeti želimo v svetu, ko ženski ni treba skrbeti, da bo zaradi dekolteja izgubila kredibilnost," je izjavila TV-novinarka Ina Mikkola, nekdanja finska predsednica Tarja Halonen pa je Marinovi "čestitala", da je zdaj članica kluba političark, katerih videz je neprestano predmet razprav: "Za razliko od moških, ki so lahko brez majice, pa če to njihovo telo dopušča ali ne."

