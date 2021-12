Filmski Harry Potter se je zaljubil v 23 let starejšo soigralko

Na prvi dan novega leta bo na platformi HBO Max premiero doživela posebna oddaja ob 20-letnici prvega filma o Harryju Potterju. V njej se bo spet zbrala izvirna igralska zasedba, ki bo obujala spomine na snemanje priljubljenih filmov.

Že zdaj pa v javnost curljajo delčki vsebine oddaje. Med drugim tudi priznanje britanskega igralca Daniela Radcliffa, filmskega Harryja Potterja, da se je na snemanju zagledal v Heleno Bonham Carter, ki je igrala čarovnico Bellatrix Lestrange, v slovenskem prevodu Krasotilyo L'Ohol.

Helena Bonham Carter in Daniel Radcliffe leta 2013. Foto: Guliverimage/AP

23 let starejša soigralka ga je tako prevzela, da ji je celo napisal ljubezensko pismo, ki ga je zdaj pred kamero prebral: "Draga HBC, bilo mi je v užitek biti tvoj soigralec in podstavek v smislu, da sem ti vedno držal kavo. Res te imam rad in želim si, da bi se rodil deset let prej, ker bi potem morda pri tebi imel kakšno možnost. Vse dobro ti želim in hvala, da si bila tako kul."

Toda Helena Bonham Carter ni bila edina, v katero se je Radcliffe na snemanju zagledal. Razkril je, da se je na snemanju filmov o Harryju Potterju zgodilo kar nekaj njegovih prvih ljubezenskih izkušenj.

Foto: Guliverimage/UnitedArchives

"Vsak del mojega življenja je povezan s Harryjem Potterjem," je dejal, "moj prvi poljub se je zgodil z nekom s snemanja. Tam sem imel prvo dekle."

S kom vse se je na snemanju zapletel, danes 32-letni igralec ni želel razkriti, je pa povedal, da so ga z vrstniki in vrstnicami na snemanju hormoni najbolj razganjali med snemanjem filma Ognjeni kelih, četrtega filma o Harryju Potterju.

Oglejte si še: