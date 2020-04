Fantek z imenom Corona našel oporo pri hollywoodskem igralcu #video

Corona De Vries je osemletni deček iz Queenslanda, ki je pozornost avstralskih medijev pritegnil, ko se je povezal z ameriškim igralcem Tomom Hanksom. Ko sta se Tom in njegova žena Rita Wilson okužila z novim koronavirusom in bolezen prebolevala ravno v Avstraliji, se je Corona odločil, da zvezdniku napiše pismo.

"Draga gospod in gospa Hanks, moje ime je Corona. Na novicah sem slišal, da sta se z ženo okužila s koronavirusom, ali sta v redu?" je zapisal in Hanksu še razkril, da ga sošolci zdaj kličejo koronavirus, kar ga jezi in žalosti.

Tom in njegova žena Rita sta uspešno okrevala po okužbi z novim koronavirusom. Foto: Getty Images

Corona je dobil slavnega prijatelja in pisalni stroj Corona

Tom mu je kmalu odpisal: "Tvoje pismo je tako razveselilo mene in mojo ženo." Pismu je priložil še posebno darilo - pisalni stroj znamke Corona. Tom Hanks je namreč velik navdušenec nad pisalnimi stroji in jih zbira že več let. "Mislim, da je ta pisalni stroj kot nalašč zate, vprašaj odraslega, kako deluje, in ga uporabi, da mi odpišeš," je dodal.

Na koncu je 63-letni zvezdnik v slogu svojega slavnega lika iz risanke Svet igrač, kavboja Jelka, še zapisal: "V meni imaš prijatelja!"

Oče Corone Kevin De Vries je ob tem dejal, da so bili navdušeni, ko so prejeli Tomovo pismo in darilo, Corona pa je dodal, da se počuti posebnega in slavnega. "Rekel je, da sem njegov prijatelj. Kmalu mu bom odpisal," je povedal avstralskim medijem.

