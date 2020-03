Tom Hanks se po dveh tednih karantene počuti bolje

Hollywoodski zvezdnik Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson se po dveh tednih v bolnišnici v Avstraliji in samoizolaciji zaradi koronavirusa počutita bolje. "Dva tedna je minilo, odkar sva zaznala prve simptome, počutiva se bolje," je na družbenih omrežjih sporočil oboževalcem in jih pozval, naj spoštujejo nasvete in ostanejo doma.

Večkratni oskarjevec Tom Hanks je bil na Zlati obali v Avstraliji zaradi snemanja biografskega filma o Elvisu Presleyju, ko so pri njem in pri njegovi ženi Rito Wilson, prav tako stari 63 let, odkrili okužbo z virusom. Par so sprejeli v bolnišnico, preden so ju prejšnji teden odpustili v domačo oskrbo. Snemanje filma so po poročanju STA prekinili.

Hanks ljudi pozval, naj poslušajo nasvete pristojnih

Medtem ko se tako ZDA kot Avstralija borita, da bi preprečili okužbe in ljudem preprečili zbiranje na družabnih mestih, je Hanks danes pozval, naj poslušajo nasvete glede pandemije: "Zavetišče na mestu deluje takole: ne daš ga nikomur, ne dobiš ga od nikogar. Zdrav razum, kajne?" "Vzeli si bomo nekaj časa, a če bomo poskrbeli drug za drugega, pomagali, kjer lahko, in opustili nekaj udobja, bo to tudi minilo. To lahko ugotovimo," je dodal Hanks.