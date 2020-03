Živalski vrt v Melbournu je zadnje dni precej prazen, a vodstvo se je odločilo za drugačen pristop k opazovanju živali.

Da bi vseeno pritegnili obiskovalce, so po vrtu namestili kamere, prek katerih lahko v živo spremljajo dogajanje, in tako so med drugim lahko občudovali tudi čuvaja Adama, kako pleše pred živalmi. S svojim plesom je osvojil splet in družbeno omrežje Reddit, kjer so ga označili za pravo legendo.

Sicer pa je v času pandemije priložnost za humor našel tudi neznanec v Španiji, ki se je na ulice odpravil preoblečen v tiranozavra vrste T. rex: