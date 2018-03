Donald in Melania kljub tožbi pornozvezde objeta in z roko v roki

Zakonca Trump z roko v roki. Foto: Getty Images

Oblečena v temno moder plašč in rjave škornje s peto se je, urejena in lepa kot vedno, prva dama Melania Trump udeležila dogodka v New Hampshiru, kjer je njen soprog imel govor.

Pravzaprav je bila njena naloga, da ga na odru napove. Takoj ko mu je predala besedo, pa ji je Donald namenil nekaj sladkih besed. "Hvala naši prvi dami Melanii, ki je bila tako neverjetna. Blagoslovljeni smo, da te imamo za prvo damo. Čisto zares," njegovo izjavo povzema portal People.

Do helikopterja sta se sprehodila objeta. Foto: Getty Images Tudi sicer si je prvi ameriški par na dogodku in že na poti tja izkazoval veliko pozornosti. Med hojo iz Bele hiše proti helikopterju, ki ju je odpeljal v New Hampshire, sta se držala za roke in se objemala. Tudi na dogodkih v preteklih dneh je bilo med njima opaziti veliko dotikov in drobnih pozornosti.

Predsednik Trump se je sicer pred kratkim znašel v precej kočljivi situaciji, saj je pornoigralka Stormy Daniels, s katero naj bi imel pred leti afero, sprožila tožbo, s katero si želi priboriti pravico, da javno spregovori. Danielsova trdi, da sta bila s Trumpom ljubimca ter da jo je njegov odvetnik tik pred predsedniškimi volitvami utišal z denarjem in pogodbo o molčečnosti, ki pa je po njenih trditvah nična, saj je Trump ni nikoli osebno podpisal. Več o tem lahko preberete tukaj.