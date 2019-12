Diddyjev 50. rojstni dan: kot konvencija superzvezdnikov #video

Sean Combs je 50 let sicer dopolnil že 4. novembra, a je s praznovanjem počakal na pretekli konec tedna, ko bi svoj 49. rojstni dan praznovala njegova nekdanja žena Kim Porter, ki je umrla pred enim mesecem.

Z razkošno zabavo tako ni praznoval le svojega abrahama, temveč je bila tudi poklon pokojni izbranki. "Besede ne morejo opisati, kako zelo te pogrešamo, a danes je tvoj rojstni dan in danes slavimo tebe," je čez vikend zapisal na Instagramu.

Superzvezdniški utrinki s "konvencije"

Sicer pa je Diddy, ki je znan po tem, da zna organizirati nepozabne zabave, tudi za svoj rojstni dan pripravil slavje, o katerem pišejo vsi ameriški mediji. Kako tudi ne bi, saj so bili med povabljenci le superzvezdniki, zato so zabavo mnogi označili za "konvencijo superzvezdnikov".

Jay-Z, Beyoncé, Naomi Campbell, Cardi B in mož Offset, Pharrell, Usher, Leonardo DiCaprio, Snoop Dogg, Lil Kim, Mary J. Blige, Kobe Bryant z ženo Vanesso, Kanye West, Kim Kardashian, Kylie Jenner in Khloé Kardashian so le nekateri izmed povabljencev na Diddyjevo praznovanje abrahama.

Mnogi so utrinke z zabave pridno delili na svojih profilih na Instagramu:

Zvezda večera, 50-letni raper, producent, poslovnež in igralec, je v dodelani opravi s srebrnim suknjičem in črnim metuljčkom ves čas poziral s svojimi gosti, ki so bili tako kot on oblečeni za na rdečo preprogo.

Med svetovno znanimi imeni seveda niso manjkali njegova mama Janice in otroci ter ogromna torta z napisom Love. To mu je prinesla legendarna Mary J. Blige, ki mu je tudi zapela Vse najboljše.

Na svoj pravi rojstni dan pred dobrim mesecem pa je Diddy na Instagramu delil video s pogledom v preteklost ter zapisal, da najboljše še prihaja in da je zdaj šele polčas:

