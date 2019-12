"Kaj je narobe s to fotografijo?" je vprašala. Nato se je nanjo usul val kritik. #video

Ko je ameriška legendarna igralka, pevka in komičarka Bette Midler na Twitterju objavila fotografijo treh deklet, ki sedijo v newyorškem muzeju s telefoni v roki, s hrbtom obrnjene proti umetninam, jih je hotela okrcati.

"Kaj je narobe s to fotografijo?" je spraševala svoje sledilce, ki pa niso hoteli sodelovati pri kritiki treh mladih deklet in so se namesto nanje spravili na − Bette.

What’s wrong with this picture? pic.twitter.com/JbD8iqo5M3 — Bette Midler (@BetteMidler) December 8, 2019

Kritike so bolj kot na dekleta na fotografiji letele na 74-letno Bette. Foto: Getty Images

"Tako se je rodila fraza 'Je že v redu, stari'"

"Prav nič ni narobe s to fotografijo, saj ne poznamo ozadja," je na primer zapisala Katrina Ray-Saulis. "Lahko da so kontaktirale svoje starše, potem ko so v muzeju preživele več ur. Morda berejo zgodovino umetnin na spletni strani muzeja. Preveč ugibamo, da bi nas to vznemirilo."

Nothing is wrong with this picture since we don’t know what the backstory is. They could be contacting their parents after spending hours there. They could be reading about the history of the art on the museums website. We assume too much if we’re upset by this. — Katrina Ray-Saulis🏳️‍🌈 (@KRaySaulis) December 8, 2019

Usulo se je še več podobnih komentarjev: "Daj no, resno? Tako se je rodila fraza 'Je že v redu, stari'. To so mlada dekleta v muzeju. Ko sem jaz obiskal muzej Prado v Madridu, sem se prek telefona o slikah in umetnikih naučil veliko več. Vesel sem, da mene ni nihče takole sramotil."

Come on. Seriously? This is literally how “OK, Boomer” was born. Those are young ladies actually at a museum. I was on my phone at the Prado in Madrid learning more about the paintings and artists. I’m glad no one tried to shame me. — Fred Wellman (@FPWellman) December 8, 2019

"Rekla bi, da ni nič narobe s to fotografijo. Koga briga, če so na telefonih, saj ne vemo, zakaj. Morda raziskujejo za nalogo? Tole je slab poskus."

I would say nothing is wrong with this picture. Who cares is they’re on their phones. We don’t know why. Are they doing research for a project? This is a bad take. — Liz (@LizzieDrake123) December 8, 2019

Še eden od zanimivih argumentov, ki upravičuje mlada dekleta: "V šoli smo šli na veliko ogledov muzejev, kjer smo uporabljali papir in svinčnik. Ampak smo v letu 2019, zakaj ne bi torej nalog izpolnjevali v aplikaciji?"

Sita sem kritiziranja mladine, ker uporablja tehnologijo, ki so jo izumili pred njihovo generacijo.

We went on field trips to lots of museums in school, we usually used paper but it’s 2019, why not keep the assignment Qs on your phone & answer them in the notes app?



I’m getting tired of kids being shamed for using the technology that people before their generation invented. — Supernova Girl ✨ (@xstar_girl) December 8, 2019

Veliko tviterašev je poudarilo, da veliko galerij in muzejev danes prek aplikacij obiskovalcem poda več informacij, kot bi jih dobili zgolj s sprehodom med umetninami.

Ena od tviterašic pa je v zadnjem komentarju izpostavila, da je Bette pravzaprav objavila staro fotografijo, za katero je že bilo pojasnjeno, da so dekleta v aplikaciji muzeja brale o umetninah.

This pic is a few years old and out of context. The teens were on the museum’s app, reading about the paintings. This was clarified when the pic came out before. — 🎄pstew🎄 (@pstew129) December 8, 2019

Mnogi se strinjajo, da ni pravila, kako naj posameznik raziskuje umetnine muzeja. Foto: Getty Images

Ni pravila, kako naj posameznik zaužije lepote muzeja

Mlajše generacije, ki odraščajo s pametnimi telefoni v rokah, se nemalokrat srečujejo s tovrstnimi kritikami, češ da ves čas "visijo" na telefonih, pri čemer se velikokrat pozablja, da se v teh napravah skriva skoraj vse znanje sveta.

Poleg tega številni muzeji po svetu obiskovalcem prek aplikacij na pametnih telefonih ponujajo novo izkušnjo raziskovanja umetnin, ob tem pa je nesmiselno ljudem narekovati, kako naj izkusijo in zaužijejo lepote muzeja ali galerije.

Ali kot je pod Bettinim tvitom zapisala tviterašica Calimari Flan: "V muzeju informacije o umetnikih in slikah vedno raziščem na Wikipediji. Poleg tega: tisti Pokémoni v muzeju se ne bodo ulovili sami."

exactly I look stuff up all the time at museums. look up the artists, paintings, on wikipedia. Also those museum Pokémon don't catch themselves — Calimari Flan (@lizhenry) December 8, 2019

