Demi Lovato se je zaročila s kanadskim glasbenikom

Za Demi Lovato je to druga zaroka, saj se je leta 2020 že zaročila z igralcem Maxom Ehrichom. Foto: Guliverimage

Zaročenca Demi Lovato in Jordan Lutes sta na Instagramu objavila veselo novico, da sta zaročena. Med fotografijami je tudi fotografija, na kateri sta obdana s cvetovi vrtnic in svečami. "Še vedno sem brez besed ... Sinoči je bila najboljša noč v mojem življenju in ne morem verjeti, da se bom poročila z ljubeznijo svojega življenja. Do konca najinih življenj. Ljubim te, srček," je pevka Lovato zapisala v opisu fotografij.

"Svojo najboljšo prijateljico sem zaročil in rekla je da. Ne morem si predstavljati svojega življenja brez tebe in hvala bogu, zdaj mi to ne bo treba. Trenutno se počutim kot najsrečnejši človek na svetu. Tako sem zaljubljen vate," pa je na družbenih omrežjih zapisal glasbenik Lutes.

Kot je za revijo People povedal tiskovni predstavnik, se je v soboto v Los Angelesu zgodila intimna snubitev, kasneje pa sta se zaročenca z družinami odpravila v eno njunih najljubših losangeleških restavracij Craig's.

Spoznala sta se leta 2022 in tudi poslovno sodelovala

31-letna Lovato in 32-letni Lutes sta se sicer spoznala v začetku leta 2022, skupaj pa sta sodelovala tudi pri pesmi Happy Ending in City of Angels, na Lovatinem osmem studijskem albumu, imenovanem Holy Fvck.

Demi Lovato je bila pred tem julija 2020 že zaročena z igralcem Maxom Ehrichom, a sta razmerje kasneje končala. Lovatova je svojo prepoznavnost dosegla z Disneyjevim filmom Camp Rock iz leta 2008, kasneje pa je svojo kariero nadaljevala kot glasbena ustvarjalka. Leta 2018 je skoraj usodno predozirala s heroinom, zdaj pa je trezna več kot pet let. Leta 2021 je tudi javno spregovorila o posilstvu, ki ga je doživela v času, ko je imela 15 let in je delala za Disney.

