Zakaj se bo mišičasti Challe Salle lotil hujšanja? #video

Od težaka do junaka

Pevec Challe Salle na prireditvi Žarometi kljub nominaciji ni prejel nagrade za naj pesem leta, a ni bil razočaran. Še več, prepričan je, da je s pesmijo Lagano dosegel več, kot je pričakoval. "K prepoznavnosti sta pripomogla tudi Jasna Kuljaj in Planet TV. Rad sem del tistega, kar je 'kul', in to oddaji The Biggest Loser Slovenija in Od težaka do junaka, kjer sem lani nastopil, zagotovo sta," pravi pevec, ki je znan po tem, da je brez dlake na jeziku.

Delček tistega, kar doživljajo naši tekmovalci v šovu, bo kmalu občutil tudi sam. "Pripravljam se na poletje in snemanje novega videospota. Shujšati moram za pet kilogramov, da bodo spet vidne kockice na trebuhu. Če bo treba, se bom za nasvet obrnil tudi k osebnemu trenerju Andreju Milutinoviču," je med drugim razkril Challe Salle.

