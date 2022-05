Bruce Willis prvič v javnosti po razkritju bolezni #foto

Brucea Willisa so ta teden prvič opazili v javnosti, odkar je njegova družina razkrila, da zaradi možganske bolezni ne more več igrati.

67-letnika so paparaci ujeli na kosilu s prijateljem v losangeleški soseski Brentwood. Fotografije so na spletu vzbudile veliko pozornosti, Willisovi oboževalci pa so bili veseli, da je kljub težki zdravstveni diagnozi videti sproščen in zadovoljen.

Foto: Profimedia

"Želimo vas obvestiti, da ima naš ljubi Bruce zdravstvene težave. Nedavno so mu diagnosticirali afazijo, ki vpliva na njegove kognitivne sposobnosti," so konec marca sporočile njegova žena Emma, nekdanja žena Demi Moore ter hčerke Rumer, Scout, Tallulah, Mabel in Evelyn, "zaradi tega bo naredil premor v svoji karieri, ki mu je veliko pomenila."

Afazija vpliva na sposobnost govora, pisanja in razumevanja verbalnega in pisnega govora. Ponavadi se pojavi po kapi ali poškodbi glave, lahko pa se razvije tudi postopoma zaradi možganskega tumorja ali drugih bolezni.

