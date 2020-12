Jessie J je v svoji zadnji objavi na Instagramu oboževalcem sporočila, da se je pred božičem zbudila povsem gluha na desno uho in brez občutka za ravnotežje. Razkrila je, da je za to kriva redka kronična bolezen, imenovana tudi Menierov sindrom, ki prizadene notranje uho.

Bolezen povzroči povišan pritisk, čemur sledijo motnje sluha in ravnotežja, zvonjenje v ušesih in vrtoglavica. Napadi Menierove bolezni se pojavijo nenadoma in trajajo od nekaj minut do več dni, nato pa postopno izzvenijo, ponavljajoči se napadi bolezni pa lahko vodijo v vse hujšo naglušnost in sčasoma celo popolno izgubo sluha.

"Tako pač je, s tem bom morala živeti"

Težave so se pri priljubljeni 32-letni pevki pojavile ravno, ko je načrtovala spletno božično predstavo, ki pa jo je morala nato prestaviti. Razkrila je, da ni mogla hoditi naravnost, nakar so ji diagnosticirali Menierov sindrom, a se zdaj počuti dobro. "Me je pa osupnilo, ko sem na božični večer pristala v bolnišnici in nisem vedela, kaj se dogaja. A tako pač je, s tem bom morala živeti."

Dodala je, da je hvaležna, da so odkrili težavo in ji predpisali zdravilo. "Danes se počutim precej bolje, hvaležna sem za svoje zdravje."

Jessie J je uspešna tekstopiska in pevka. Foto: Guliver Image

Jessie J je na obeh straneh Atlantika znana kot uspešna pevka in kantavtorica, ki je spisala pesmi tudi za številne druge glasbenike, med drugim za Chrisa Browna in Miley Cyrus.

