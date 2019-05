Borut Pahor spet pokazal, kako se znajde na kotalkah #video

Po 36ih letih sem si kupil nove kotalke. Kotalkati sem začel pri štirih letih, prej kot govoriti. Potem me je ta šport in hobi obsedel za naslednjih 14 let. Malo pred koncem sem prijateljem razlagal, da bi bilo super, če 4 kolesca ne bi bila postavljena 2x paralelno, temveč 1x vzporedno. To sem celo narisal. Leta kasneje so prišli na trg rolerji, ki so bili natančno to. Prisežem./ After 36 years I bought myself new roller skates. I began roller skating when I was 4 years old - even before I could talk. I was obsessed with this sport and hobby for the next 14 years. Just before I stopped roller skating, I was explaining to my friends how cool it would be if the rollers wouldn’t be twice parallel, but just vertical. I even drew it. Years later they began selling inline skates, which were exactly that. I swear. #innovator #inlineskating #rollerskating #pahor #president #presidentpahor #slovenia

A post shared by Borut Pahor (@borutpahor) on Mar 2, 2018 at 8:09am PST