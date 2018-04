Evforija s pozitivnim izkupičkom, Pahor na kotalke ob slovesu

Kotalkanje se vrača!

V Sloveniji je registriranih 14 kotalkarskih klubov (v Italiji, kjer je kotalkanje že od nekdaj zelo priljubljen šport, jih je samo od Trsta do Milana 2.600), šest od njih je dejavnih tudi tekmovalno.

Tako v Kotalkarskem klubu Renče, od koder prihaja najuspešnejša slovenska kotalkarica vseh časov Lucija Mlinarič, kot tudi v Kotalkarskem klubu Pirueta v Domžalah so nam potrdili povečano zanimanje za vpis v klub ali kotalkarski tečaj.

V Kotalkarskem klubu Renče vsako leto priredijo novoletno turnejo. Na lanski so nastopali tudi tečajniki, ki so se klubu pridružili jeseni. Foto: Matjaž Bizjak

Vsi želijo kotalkati kot glavna junakinja argentinsko-mehiške serije Jaz sem Luna. Eno od ljubljanskih športnih društev je otroke k vpisu v tečaj vabilo celo s sloganom Kotalkaj kot Luna.

Po več kot 20 letih kotalkanje v Sloveniji doživlja preporod. Foto: Thinkstock

Kotalkanje je lahko rekreativno ali tekmovalno. Ena od zvrsti kotalkanja je umetnostno kotalkanje, ki se je razvilo iz umetnostnega drsanja. Gre za disciplino, v kateri se najboljši merijo na evropskih in svetovnih prvenstvih. Kotalkarji so na tekmah (tako kot umetnostni drsalci) ocenjeni za tehnično dovršenost in umetniški vtis.

Po besedah predsednice KK Renče Nele Pregelj je večina otrok, ki so se lani, v času začetka predvajanja kotalkarske serije, začeli zanimati za tečaj, starih od devet do 11 let.

Ker je za razvoj vrhunskega tekmovalca pri tej starosti že pozno, za uresničevanje tekmovalnih ambicij priporočajo kotalkanje od tretjega oziroma šestega leta starosti, so otroke razvrstili v tri skupine. Od tri do šest let, od šest do devet let in od devet do 13 let. Z zadnjima dvema delajo predvsem rekreativno.

"Prilagodili smo se jim in zanje pripravili specifičen rekreativni program. Vsi že izvajajo svoje točke in to zelo dobro," jih je pohvalila Pregljeva. Zadovoljna je, ker so vsi novinci, ki so se klubu pridružili predvsem zaradi serije, v njem tudi ostali.

Meni, da smo priča največjemu porastu zanimanja za kotalkanje v zadnjih 20 letih. Podobno se krivulja zanimanja (in vpisa v klub) dvigne v obdobju večjih tekmovanj, je pojasnila. V Sloveniji so bila na primer že tri evropska prvenstva v umetnostnem kotalkanju.

V KK Renče se je v zadnjih dveh letih (predvidevajo, da predvsem po zaslugi serije) vpisalo 40 otrok, v KK Pirueta Domžale, kjer imajo 70 tekmovalcev, pa kar sto, po besedah trenerke Nine Grilj Deisinger bi jih bilo še več, če bi imeli dovolj prostorskih zmogljivosti in trenerjev.

V Kotalkarskem klubu Pirueta Domžale opažajo veliko zanimanje za tečaj kotalkanja. Klubu se je na novo pridružilo približno sto kotalkarjev. Nekateri rekreativno, nekateri z željo po tekmovalnih rezultatih. Foto: Arhiv KK Pirueta Domžale

"Otroci res uživajo na treningih in delo z njimi je užitek. Učijo se elementov, ki jih lahko s prijateljicami izvajajo na ploščadi," jih je pohvalila. Že v tem mesecu v Pirueti pripravljajo nov tečaj kotalkanja, junija pa bodo skupaj z Zavodom za šport Domžale na večnamenski ploščadi v Športnem parku v Domžalah organizirali brezplačno rekreacijsko kotalkanje.

Kaj je umetnostno kotalkanje?



Umetnostno kotalkanje je skupek več športov, atletike, gimnastike, plesa in akrobatike, tesno pa je povezano tudi z glasbo," je v enem od intervjujev za Sportal razložila najboljša slovenska kotalkarica vseh časov Lucija Mlinarič, večkratna državna prvakinja in dobitnica več kot 20 odličij na največjih tekmovanjih. Ob njenem tekmovalnem slovesu novembra 2015 je tudi predsednik države Borut Pahor obul kotalke.



"Če želiš narediti trojni obrat, moraš biti akrobat. Za tak skok potrebuješ višino, hitrost in eksplozivnost. Ob tem moraš biti gibljiv, ker sicer težko narediš pirueto ali kakšen drug kotalkarski element. Imeti moraš občutek za ples in ritem, da se lahko telesno izraziš," je opisala izziv, ki ga prinaša umetnostno kotalkanje.

Rolerji ali kotalke?

Kotalkanje je bilo zelo priljubljeno v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v devetdesetih letih pa so jih nadomestili rolerji. Odkar je kotalke mogoče kupiti tudi v naših trgovinah in otroci spremljajo mojstrovine najstnice Lune, boste na ploščadi in dvoriščih srečali vedno več otrok na kotalkah.

Novembra 2015 se je na velikem kotalkarskem spektaklu od tekmovalne kariere poslovila najuspešnejša slovenska kotalkarica Lucija Mlinarič. Ob tej priložnosti je tudi predsednik države Borut Pahor obul kotalke. Foto: Vid Ponikvar

In primerjava? "Z rolerji lahko vozim le naravnost, medtem ko s kotalkami lahko skačem, se vrtim, delam piruete in podobno," nam je med snemanjem prispevka o kotalkanju povedala nekdanja mis Slovenije Maja Cotič, državna prvakinja v umetnostnem kotalkanju in nekdanja članica državne kotalkarske reprezentance.

Športno kariero je zaradi zdravstvenih težav v srednji šoli prekinila, povod za ponoven skok v kotalke pa je bil ravno izbor za mis Slovenije.

Na šovu talentov se je namreč v družbi prijateljic iz kotalkarskih krogov predstavila s plesno-kotalkarsko točko na ritem skladbe All The Single Ladies.

Lana Pregelj, prva spremljevalka mis športa za leto 2017, se je na prireditvi predstavila s kotalkarsko točko. Foto: Vid Ponikvar

Marsikdo se je takrat začutil, podobno kot se je marsikdo čudil ob kotalkarski točki, ki jo je na lanski prireditvi za mis športa izvedla kotalkarica Lana Pregelj, ki jo je komisija izbrala za prvo spremljevalko mis športa za leto 2017.