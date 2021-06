Blake Lively izgubila očeta

Zaradi zapletov s srcem je umrl igralec Ernie Lively, je sporočila njegova družina. Ernie Lively, ki se je rodil v Baltimoru, je svojo prvo vlogo odigral v televizijski seriji Waltonovi, svet pa si ga je najbolj zapomnil po filmih 57. potnik in Poletje odraščanja.

V filmu Poletje odraščanja in njegovem nadaljevanju je Ernie Lively upodobil očeta Bridget, ki jo je odigrala njegova resnična hči Blake Lively. Zvezdnica priljubljene ameriške serije Opravljivka pa ni edina, ki jo je navdihnila očetova kariera. Tudi preostali njegovi otroci – Jason, Eric, Robyn in Lori – so svojo karierno pot gradili na televiziji.

Ernie Lively s hčero Blake Lively in ženo Elaine na premieri drugega dela filma Poletje odraščanja. Foto: Reuters

V svoji karieri pa ni bil znan le kot igralec, temveč tudi kot spoštovan mentor, saj je poučeval številne mlade hollywoodske igralce. V 80-ih in 90-ih letih so bili njegovega mentorstva med drugimi deležni tudi pozneje slavni igralci, kot so Brittany Murphy, Casper Van Dien in Jason Priestley.

Ernie Lively se je pojavljal tudi v številnih svetovno znanih televizijskih serijah. Gledalci so ga lahko videli v Obalni straži, Seinfeldu, Oh, ta sedemdeseta in Zahodnem krilu. Njegov zadnji film je bil triler Phobic iz leta 2020.

