Modna oblikovalka in nekdanja članica Spice Girls Victoria Beckham je pred časom razkrila, da ima pri prehrani zelo špartanske navade, izogiba se vsemu od rdečega mesa do cvrtja in masla, če pa se že "razvaja", to počne s polnozrnatim toastom.

Zdaj se je njenih prehrambnih navad dotaknil tudi njen mož, nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham. "Hrana in vino sta moja strast, in ko poskusim kaj, kar me navduši, bi rad, da to poskusijo tudi vsi okoli mene," je dejal v podkastu River Cafe Table 4, "žal pa sem poročen z osebo, ki že 25 let jé eno in isto hrano."

Foto: Reuters

"Odkar sem jo spoznal, jé le ribe z žara in na pari kuhano zelenjavo. Le redko si privošči kaj drugega," je povedal in dodal: "Edinkrat, ko je poskusila nekaj z mojega krožnika, je bilo takrat, ko je bila noseča s hčerko Harper. Bilo je čudovito, to je bil eden mojih najljubših večerov. Ne spomnim se, za katero hrano je šlo, toda zagotovo je od takrat ni več jedla."

