Oktobrski incident na snemanju filma Rja (Rust), kjer je ameriški igralec Alec Baldwin med streljanjem s pištolo rekvizitom ubil snemalko Halyno Hutchins in ranil režiserja Joela Souzo, še nima epiloga.

Preiskovalci v zvezni državi Nova Mehika, kjer se je tragedija zgodila, so prejšnji teden sporočili, da jim Baldwin ni izročil svojega mobilnega telefona, čeprav so zanj že sredi decembra pridobili sodni nalog. Telefon zahtevajo, da bi na njem pregledali vsa sporočila, fotografije, videoposnetke in sezname klicev, povezane s produkcijo filma Rja.

V soboto se je oglasil Baldwin in zanikal, da bi kakorkoli zavračal sodelovanje s preiskovalci. "Ne morejo kar pregledovati telefona, vseh tvojih fotografij, ljubezenskih sporočil ženi in vsega tega. To je dolgotrajen proces," je izjavil v videoposnetku na Instagramu, "seveda pa bom tisočodstotno pristal na vse, kar želijo."

Proti Baldwinu in produkcijski ekipi je vložena tožba, ki jih bremeni malomarnega ravnanja in neupoštevanja varnostnih protokolov. Baldwin obtožbe zanika.

