Mariborski župan in poslovnež Saša Arsenovič se ima to poletje česa veseliti. Že četrtič bo namreč postal oče.

Pred županom Sašem Arsenovičem so pestri meseci. Iz štajerske prestolnice namreč prihajajo vesti, da se nekdanji teniški igralec pripravlja na očetovstvo. A to ne bo njegova prva, pač pa že četrta izkušnja s to pomembno vlogo.

Z nekdanjo ženo Nino Kirbiš ima dve hčerki, Špelo in Mašo, z zdajšnjo skoraj pol mlajšo ženo Katjo Jaušovec, s katero sta si usodni da izrekla lansko leto, pa sina Aleksa. Družina se je zaradi prihoda novega družinskega člana odločila, da bo letos poleti preskočila dopust in ta čas raje varno preživela v domačem okolju. Sicer pa Arsenoviča novembra čaka še praznovanje 55. rojstnega dne, njegov za zdaj še najmlajši sin pa bo konec leta upihnil tretjo svečko.