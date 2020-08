Američani niso zadovoljni, kako je Melania prenovila vrt Bele hiše #video

Kritiki so bili glasni že, ko je Melania Trump komaj oznanila prenovo vrtov Rose Garden ob Beli hiši. Očitali so ji, da je skrajno neprimerno, da se v obdobju pandemije koronavirusa ukvarja z vrtovi, in jo celo primerjali z nekdanjo kraljico Francije in Navare, Marijo Antoaneto, ker se je ta na pritoževanje ljudstva, da nimajo česa jesti, ravnodušno odzvala: "Če nimajo kruha, naj pač jedo potico".

A ameriška prva dama se ni pustila motiti.

Lotila se je prenove in pretekli konec tedna razkrila rezultat. Ta pa je še bolj ujezil Američane, saj je po mnenju mnogih "uničila" vrt in ga iz "barvitega raja" spremenila v "hladno in prazno dvorišče".

Vrtovi po Melaniji prenovi:

Melania je ob vrtu dodala tlakovano pot. Foto: Reuters

Njena prenova vključuje obnovo prvotnih živih mej in postavitev novih rožnih grmov vrtnic. Foto: Reuters

Vrt si je želela povrniti v stanje in podobo, kot so si jo zamislili v obdobju predsednikovanja Johna F. Kennedyja. Foto: Reuters

Takšen pa je bil Rose Garden pred prenovo:

Vrt prej ni imel tlakovane poti. Foto: Cover Images

Imel pa je precej več drevja. Foto: Cover Images

"Kako je Melania utrgala cvetje in izpulila drevesa na vrtovih Rose Garden ter pustila zgolj lupino tega, kar je nekoč bilo, je metafora za celotno Trumpovo predsednikovanje," se je še glasil eden od tvitov.

Melania tearing out all the flowers and trees in the Rose Garden and leaving it a mere shell of what it once was is a metaphor for Trump’s entire presidency. — The Volatile Mermaid (@OhNoSheTwitnt) August 23, 2020

Drugi pa: "Melania je vrtove prenovila po vzoru družine Trump. Hladni in prazni."

Melania modeled the Rose Garden after the Trump family. Cold and empty. — Tim Hannan (@TimHannan) August 23, 2020

"Definicija brezčutnosti: medtem ko so milijoni brez dela, 175 tisoč pa jih je umrlo zaradi covid-19, prenova vrta, ki sploh ni bila potrebna," jo je kritiziral politični analitik in sodelavec pri ABC News, Matthew Dowd.

Definition of tone deaf: while millions are out of work and 175000 have died from covid then celebrating a garden renovation that didn’t need to be done. https://t.co/bPl8MGxSAe — Matthew Dowd (@matthewjdowd) August 23, 2020

Zgodovinar Michael Beschloss pa je zgolj delil primerjavo fotografij vrta prej in potem:

Before and after photographs of newly renovated White House Rose Garden:

courtesy #Getty and @marycjordan pic.twitter.com/w6bzoNHMjC — Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 22, 2020

Vrt želela povrniti v stanje iz obdobja predsednikovanja Johna F. Kennedyja

Vrt, ki se nahaja tik ob ovalni pisarni, je bil prvič oblikovan leta 1913, v šestdesetih letih ga je nato prenovila nekdanja prva dama Jacqueline Kennedy. Svoj pečat v Beli hiši je hotela pustiti tudi trenutna prva dama.

Spremembe, ki si jih je zamislila, vključujejo obnovo prvotnih živih mej in postavitev novih rožnih grmov vrtnic, s katerimi je želela vrt povrniti v stanje in podobo, kot so si jo zamislili v obdobju predsednikovanja Johna F. Kennedyja.

Cvetlične aranžmaje krasijo vrtnice v kremnih, svetlo rumenih in belih odtenkih. Del travnate površine so zamenjali apnenčasti tlakovci, ki bodo kmalu okrašeni z umetniško instalacijo, so povedali v Beli hiši. Kot je že ob oznanitvi prenove povedala Melania, bodo prenovljeni vrtovi predstavljali upe na svetlejšo prihodnost.

Vrt redno služi kot prizorišče za govore. Foto: Reuters

Zunanje prizorišče za govore številnih predsednikov

Vrt je sicer že vso zgodovino služil kot prizorišče za govore številnih predsednikov, tudi njenega moža Donalda Trumpa. Enako je bilo včeraj, ko so na vrtu organizirali nacionalo konvencijo republikanske stranke, kjer je bila Melania glavna govornica.

V skoraj polurnem govoru je svojega moža prikazala kot avtentičnega vodjo in neutrudnega borca za Ameriko ter med drugim omenila tudi, kako izjemen ponos je čutila, ko je leta 2006 postala državljanka ZDA.

Več o Melanijinem govoru, v katerem je omenila tudi Slovenijo, si preberite tukaj.

Včeraj je bila na njem glavna govornica ravno Melania. Foto: Reuters

Oglejte si še: