V torek je sodnica Brenda Penny na vrhovnem sodišču v Los Angelesu razpisala zaslišanje, ki bo 23. junija pevki Britney Spears omogočilo, da spregovori o statusu skrbništva. Jamie Spears, oče zvezdnice in njen zakoniti skrbnik, upravlja s financami, poslovnimi odločitvami in zasebnim življenjem pevke že od njenega 26. leta. Očetovega nadzora se želi znebiti, kar ji do sedaj še ni uspelo.

Jamie Spears ima skrbništvo nad hčerko Britney že 13 let. Foto: Reuters

Junijsko zaslišanje bo prvo po več kot dveh letih, odkar je zvezdnica spregovorila na sodišču. Nazadnje, desetega maja 2019, je bila sodna dvorana zapečatena. Nič od tega, kar je povedala, ni prišlo v javnost.

Številni oboževalci so se zbrali, da bi podprli zvezdnico. Foto: Reuters

Torkovega zaslišanja se zvezdnica ni udeležila, a je kljub temu prišlo veliko oboževalcev in podpornikov, ki skrbništvu ostro nasprotujejo, so poročali ameriški mediji. Pevkini podporniki so nosili transparente z napisom "skrbništvo je suženjstvo" in "to je strupeno", oboževalka, ki je nosila majico z napisom #FreeBritney, si je med demonstracijami celo obrila glavo v znak solidarnosti z zvezdnico, ki si je obrila glavo leta 2008, tik pred začetkom skrbništva.

