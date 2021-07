Ali je posvojeni sin Angeline Jolie ukraden?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novem dokumentarnem filmu o posvojitvah v Kambodži bodo preučili ozadje posvojitve najstarejšega sina Angeline Jolie in Brada Pitta, poroča The Sun.

Hollywoodska zvezdnika in nekdanja zakonca Angelina Jolie in Brad Pitt sta leta 2002 posvojila sina Maddoxa, ki se je rodil v Kambodži. V prihajajočem dokumentarnem filmu o neetičnih posvojitvah otrok bodo preverili, ali je bil sin Maddox sirota ali pa so ga namenoma ukradli biološki družini.

Ameriška igralca sta posvojitev najstarejšega sina zaupala Lauryn Galindo, organizatorki posvojitev, ki je dve leti pozneje končala v zaporu zaradi obtožb o ponarejanju dokumentov ameriških sirot.

Vprašanja o legitimnosti Maddoxove posvojitve so bila postavljena že leta 2002, ko so kamboški delavci, ki skrbijo za otroke, dejali, da ga je njegova mati prodala za 100 dolarjev.

Nekdanji hollywoodski par je sina Maddoxa posvojil leta 2002. Foto: Reuters

Kek Galibru, vodja kamboške neprofitne organizacije za človekove pravice Licadho, pa je zatrdil: "Prepričan sem, da ta otrok ni bil prava sirota in ni bil zapuščen," poroča The Sun.

Filmska igralka Angelina Jolie se je na obtožbe odzvala in dejala, da je skrbno preverila, da Maddox nima več živečih staršev. Ameriški medij je igralko pozval, naj doda komentar, vendar odgovora ni prejel.

Dokumentarni film Ugrabljeni otroci

21-letna Elizabeth Jacobs, študentka filma in marketinga na Univerzi v Massachusettsu, se je odločila, da bo kot režiserka dokumentarnega filma Ugrabljeni otroci odkrila resnico o kamboških posvojitvah.

Meni, da bo kot prva iz "ugrabljene generacije" odpotovala v Kambodžo v upanju, da bo dobila odgovore na vprašanja o lastni posvojitvi, kar bi lahko pomagalo pri razumevanju posvojitev preostalih kamboških otrok. Tudi Elizabeth se je rodila v Kambodži, njena posvojitev pa je bila prav tako zaupana organizatorki posvojitev Lauryn Galindo.

Zvezdnika sta posvojitev najstarejšega sina zaupala Lauryn Galindo. Foto: Reuters

Med letoma 1997 in 2001 je vsaj polovica posvojitev, med 800 in 1.600 otrok, potekala prek agencije Seattle International Adoptions, ki jo je vodila Lauryn Galindo s sestro Lynn Devin.

Le leto dni po Maddoxovi posvojitvi sta bili sestri obtoženi ponarejanja dokumentov sirot. Lauryn Galindo je za 18 mesecev pristala v zaporu, Lynn Devin pa je doletela denarna kazen v višini 150 tisoč evrov.

Škandal je takrat tako odmeval, da je ameriška vlada zaradi njega, s številnimi drugimi državami, umaknila Kambodžo s seznama za posvojitve otrok, ameriška zvezdnica Angelina pa je dejala, da o trgovini z otroki ne ve ničesar, vendar nima dokazov, da je Maddox zares sirota.

