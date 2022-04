50-letni Jared Leto ponosno razkazuje svoje telo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

50-letni Jared Leto je eden od tistih hollywoodskih zvezdnikov, ki se zelo trudijo prikriti svoja dejanska leta. Zelo veliko telovadi in je ponosen na svoje postavno telo. Tokrat je na Instagramu pokazal, kakšne so bile priprave za novi film Morbius. "Malo pokukajte v zakulisje filma. Zdaj je čas za 'shake'."

Igralec, ki smo ga nazadnje videli v filmu Hiša Gucci, tokrat prihaja v kinematografe s filmom Morbius. V njem igra biokemika Michaela Morbiusa, ki si mrzlično prizadeva najti zdravilo za redko krvno bolezen, za katero trpi, a namesto tega se po nesreči okuži s starodavno obliko vampirizma.

Režiser filma Daniel Espinosa je povedal, da se je Jared Leto tako močno vživel v lik, da se je zaradi njega podaljšalo snemanje. Letov lik Michael Morbius je bil namreč zaradi te redke krvne bolezni tako oslabljen, da je pogosto potreboval bergle. Leto je bil tako predan liku, da je bergle uporabljal tudi sam in z njimi šepal do stranišča in kopalnice.

"Potreboval je približno 20 minut, da je prišel pred kamero, ker je tako težko hodil," je dodal Espinosa. "Moral se je spomniti bolečine, ki jo je imel lik." Medtem ko je Espinosa to videl kot predanost igralca, so drugi kritizirali Letovo neobčutljivost.

