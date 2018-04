Skrbela je za varnost svetovnih zvezdnikov #video

To nedeljo si bomo lahko na Planet TV ogledali šesti del oddaje Projekt Diva in uživali v povsem sveži stilski preobrazbi. Tokrat bo voditeljica in stilistka Lucija Gubenšek z ekipo strokovnjakov za ličenje, oblikovanje pričeske in modno fotografijo v divo preobrazila žensko, ki se že zadnjih 12 let ukvarja z detektivskim delom

Bernarda Škrabar je profesionalna detektivka in vodi svojo detektivsko agencijo s šestimi zaposlenimi. Obravnava veliko različnih primerov, največ pa je sledenja osebam v primerih ljubezenskih prevar, iskanja pogrešanih oseb ter kraj in prevar podjetij.

Občasno pa Bernarda skrbi tudi za osebno varnost. Med drugim je skrbela za glasbenika Bryana Adamsa in pevko Pink med njunim obiskom v Sloveniji.

Kot se za pravo detektivko spodobi, je Bernarda že od otroštva velika oboževalka detektivskih filmov iz 50. in 60. let in ženskih likov v detektivkah.

Ekipa oddaje se je tako odločila, da bo ta del poklon močnim in emancipiranim ženskam, ki so nam skozi zgodovino utirale pot in pripomogle, da je danes Bernarda kot ženska lahko detektivka.

Ekipa oddaje se je tako odločila, da bo ta del poklon močnim in emancipiranim ženskam, ki so nam skozi zgodovino utirale pot in pripomogle, da je danes Bernarda kot ženska lahko detektivka. Njeno predstavitev si lahko ogledate v zgornjem videu.