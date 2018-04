Prej in potem: odvrgla je gasilsko uniformo

Zanesljiva, dosledna in dobrosrčna. Pa tudi pogumna, sposobna in vedno pripravljena pomagati. Vse to so besede, s katerimi prijatelji in sodelavci opisujejo Suzano Anžur, poklicno gasilko in peto izbranko oddaje Projekt Diva.

Triintridesetletna Suzana Anžur se je že kot majhna deklica včlanila v prostovoljno gasilsko društvo, ta velika strast pa je pozneje prerasla tudi v njen poklic. Danes je Suzana že sedem let zaposlena v Gasilski brigadi Ljubljana in je ena izmed dveh žensk, ki se v Sloveniji z gasilstvom ukvarjata poklicno.

Suzana večino časa preživi v gasilski uniformi, zasebno pa ima rada udobna in lagodna oblačila, taka, v katerih je vedno pripravljena na akcijo. Krila in petke nosi le na svečanih gasilskih prireditvah, zato je bila njena prva želja, da bi jo oblekli elegantno in popolnoma drugače, kot se je navajena obleči. Kreativna ekipa je sledila njeni želji in navdih črpala iz mode dvajsetih let prejšnjega stoletja ter se zgledovala po slogu, ki ga vidimo v filmu Veliki Gatsby.

Lucija je želela tudi v dnevni slog Suzane vpeljati krilo, ki ga ta poklicna gasilka tako redko nosi. Izbrala je plisirano krilo (Marx _ Sportina), ki ga bo lahko kombinirala na različne načine. Tukaj ga je kombinirala z modro bluzo (Vero Moda - Sportina), "clutch" torbico v srebrni barvi (Parfois) in trakom za lase (Six). Foto: Planet TV

Suzanina druga želja pa so bili daljši lasje: njena pričeska je zaradi narave njenega poklica namreč zelo kratka. Ker pa lasje ne zrastejo čez noč, je Lucija Gubenšek na pomoč poklicala Kristijana Petka, mednarodno priznanega frizerja, kreativnega direktorja KSFH (Kristijan Styling Frizerske Hiša), ki je eden izmed redkih, ki ima tudi svojo lasuljarno. Kristijan je za Suzano izbral lasuljo tople blond barve, srednje dolžine. Značilni videz iz dvajsetih pa je nekoliko posodobil in ji naredil mehko padajoče kodre. Kot piko na i je dodal še trak z zlatimi ornamenti.

Pridihu dvajsetih je sledila tudi Lucija, ki je izbrala dolgo črno obleko z razporkom s pošitki in ornamenti. Umetnik ličenja Empera je Suzani zadimil oči v temnih, bronastih in rjavih tonih in dodal svetleč gloss v barvi fuksije. Modni fotograf Miran Juršič pa je bil tisti, ki je poskrbel za fotografijo, ki kar kriči po razkošju in glamurju tistega obdobja.

