Otroci iz vrtca je tako elegentne ne bi prepoznali #video

Otroci in konji so velika ljubezen 36-letne Tanje Omahen. Sama je namreč mamica treh otrok, poleg tega dela kot vzgojiteljica v vrtcu, po službi pa vodi konjeniški klub. Zdaj si je zaželela preobrazbe v elegantno, prefinjeno Parižanko.

36-letna Tanja Omahen zase in svoj videz nima kaj veliko časa. Dopoldne namreč skrbi za otroke v vrtcu, saj je po poklicu vzgojiteljica, doma pa ima tudi svoje tri otroke. Kadar se ne posveča varovanju in vzgoji, se ukvarja s konji. Tanja je namreč vodja konjeniškega kluba in inštruktorica jahanja.

Ker pri vseh teh obveznostih ne najde časa zase, se je prijavila na preobrazbo v oddajo Projekt Diva, ob tem pa si je zaželela, da bi jo ekipa uredila tako, da bi bila podobna igralki Nicole Kidman v filmski uspešnici Moulin Rouge.

Voditeljica in stilistka oddaje Lucija Gubenšek je tako zanjo izbrala monokromatsko kombinacijo črt in črnega krila, vse skupaj pa nadgradila s prisrčno baretko in elegantno žametno torbico. Tanja je namreč želela v svoj slog vnesti nekaj elegance in sofisticiranosti, ki ga že od nekdaj občuduje pri Parižankah.

Tudi večerni videz je bil nadvse eleganten. V do tal segajoči, svetleči se obleki je bila Tanja skoraj neprepoznavna.

Mamica treh otrok namreč večinoma zaradi svoje službe nosi kavbojke, športne majice in nizke čevlje brez pet ali superge, zato je bila preobrazba v obeh primerih več kot očitna. Njeni rdeči lasje in prodorne modre oči so prišli resnično do izraza, Tanja pa je pokazala, da se v njej skriva prava elegantna zapeljivka.

