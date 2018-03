Nad obrvi vedno s pinceto, nikoli z britvico! Foto: Thinkstock

Lepo oblikovane obrvi so lahko neopazne, neprimerno populjene z nepravilno obliko pa so lahko prva stvar, ki poslabša celotno podobo obraza. Pravijo, da so oči okno duše, obrvi pa okvir tega okna. Ker so obrvi središče obraza, je treba zanje primerno skrbeti, predvsem pa pri puljenju ne smemo pretiravati.

V želji, da bi bile čim bolj popolne, številne ženske obrvem posvečajo veliko pozornosti. To lahko vodi v številne napake, te pa privedejo do rezultatov, ki se jih nemalokrat ne da več popraviti.

Mojstrica oblikovanja obrvi Viki Leški nam je razkrila, katere so najpogostejše napake, ki jih sama opaža v svojem salonu.

Če sami niste vešči oblikovanja, ga raje zaupajte strokovnjakinji. Foto: Thinkstock

Pretirano populjene obrvi. To je ena od najpogostejših napak, pojasnjuje Viki in svari, da je mogoče, da obrvi na populjenem mestu ne zrastejo več.



To je ena od najpogostejših napak, pojasnjuje Viki in svari, da je mogoče, da obrvi na populjenem mestu ne zrastejo več. Napačno oblikovan lok. "Pomembno je določiti pravilen začetek, konec in najvišjo točko obrvi. Pogosta napaka je tudi, da se pusti prevelik razmik med obrvmi, kar naredi obraz širši in nos večji."



"Pomembno je določiti pravilen začetek, konec in najvišjo točko obrvi. Pogosta napaka je tudi, da se pusti prevelik razmik med obrvmi, kar naredi obraz širši in nos večji." Britje dlačic. Prav tako velik greh pri oblikovanju obrvi.



Prav tako velik greh pri oblikovanju obrvi. Previsok lok. Viki odsvetuje pretirano puljenje na zadnjem delu obrvi. Če hočete bolj izrazit lok, naj vam (vsaj prvič) pri tem pomaga strokovnjakinja. "Zgornji lok je pomemben za končno pravilno obliko, da so obrvi skladne z višino in širino glede na obliko obraza in obrvi."

Obrvi morajo biti oblikovane glede na obliko vašega obraza, ne po navdihu prijateljice ali zvezdnice. Foto: Thinkstock

Viki je z nami že pred časom delila tudi nasvete o oblikovanju obrvi glede na določeno obliko obraza, saj meni, da so vsake obrvi zgodba zase. "Napačno oblikovane in pretirano populjene ali poraščene obrvi pokvarijo še tako lep ter pravilen obraz in profesionalen mejkap," pravi.

