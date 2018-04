Gasilka, ki si je najbolj želela krila, petk in dolgih las #video

Suzana Anžur je že sedem let zaposlena v Gasilski Brigadi Ljubljana in je ena od le dveh ženskih poklicnih gasilk v Sloveniji. Ljubezen do tega poklica čuti že vse od otroštva, od sedmega leta pa je članica prostovoljnega gasilskega društva. Suzana, ki zaradi 12-urnega delovnika večino časa preživi v gasilski uniformi, si je najbolj želela dveh stvari - da bi jo oblekli v elegantno krilo in petke ter da bi postala dolgolaska.

Ekipi strokovnjakov se je tokrat pridružil tudi priznani frizer Kristijan Petek, skupaj pa so se odločili, da tokratno preobrazbo izpeljejo v duhu filma Veliki Gatsby in edinstveni modi dvajsetih let prejšnjega stoletja.

Suzanino predstavitev si lahko ogledate v zgornjem videu.

Kristijan Petek je oblikovalec pričeske, kreativni direktor in manager KSFH - Kristijan Styling Frizerske hiše. Foto: Planet TV

Kako se je odrezala ekipa oddaje Projekt Diva si lahko ogledate v nedeljo ob 18.25 na Planet TV.