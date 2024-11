Zimsko doživetje v Aquaparku Dalmacija

Hladnejši del leta je pri večini rezerviran za smučanje, drsanje, kepanje in počivanje pred kaminom. Vendar ne za vse. Ste tudi vi bolj navdušeni nad kopalkami kot kombinezonom? Vas misel na šum valov, toplo vodo in razgibane vodne atrakcije privlači bolj kot mraz in sneg? Potem je Aquapark Dalmacija prava izbira za vas!

Celovita družinska zabava skozi vse leto

Aquapark Dalmacija v sklopu Amadria Parka v Šibeniku je že dobro poznan kot priljubljena poletna destinacija za vse ljubitelje vodnih atrakcij. A zdaj vas bo prepričal tudi v hladnejših mesecih. Postal je prvi pokriti in ogrevani aquapark na Hrvaškem, ki je odprt vse leto!

Aquapark Dalmacija ponuja atrakcije za vse starosti. S skoraj 400 metri toboganov, interaktivnim spray parkom ter številnimi otroškimi igrišči, je popolna destinacija za družine, ki iščejo nepozabne in varne vodne avanture v toplem in prijetnem okolju. Ne glede na vremenske razmere bo vaše uživanje v vodnih radostih popolno.

Poleg toboganov boste lahko uživali tudi v počasni reki, kjer tok mirne vode ustvarja sproščujočo vožnjo, primerno za vse starosti. Za najmlajše so poleg toboganov na voljo številne druge interaktivne atrakcije, zasnovane posebej z mislijo na njihovo varnost in zabavo.

Foto: Amadria Park Šibenik

Razvajanje za starše v luksuznem Spa & Wellness Clubu

Medtem ko se otroci zabavajo v varnem okolju aquaparka, lahko starši izkoristite trenutke zase v Spa & Wellness Clubu. Ta prostorni kompleks, ki je na voljo samo odraslim, ponuja široko paleto sprostitvenih storitev, od masaž in savn do joge. Uživali boste lahko v blagodejnih tretmajih za obraz in telo s prestižnimi izdelki blagovne znamke Algoterm, ali pa preprosto uživali v osvežilnem koktajlu ob prijetnih zvokih, ki jih bo izbral DJ. Ob tem pa lahko pozabite na skrbi, kaj se dogaja z vašim naraščajem.

Aquaparku Dalmacija se še posebej zavedajo pomena varnosti. Zato so tla obložena s protizdrsnimi gumiranimi materiali, vse toboganske naprave pa so elektronsko regulirane, kar zagotavlja maksimalno varnost. Poleg tega so za nadzor nad otroškimi igralnicami in atrakcijami vedno prisotni usposobljeni reševalci in veseli animatorji, ki bodo poskrbeli, da bo vsaka izkušnja v aquaparku brezskrbna.

Foto: Amadria Park Šibenik

Gastronomija za vse okuse

Po celodnevni zabavi se boste lahko okrepčali v prijetni restavraciji, ki ponuja bogato izbiro jedi. Za najmlajše je na voljo poseben otroški meni, medtem ko lahko odrasli uživate v pestri ponudbi jedi iz testeninskega bara ali se odločite za kulinarične užitke v Superstar kotičku z mesnimi in ribjimi specialitetami.

Foto: Amadria Park Šibenik

Rezervirajte nepozabno družinsko doživetje

Z novim notranjim delom in celoletnim delovanjem Aquapark Dalmacija postavlja nov standard družinske zabave na Hrvaškem. Ne glede na vreme vas vabimo, da obiščete vodni park in si zagotovite popolno kombinacijo adrenalinske zabave za otroke ter sprostitve in udobja za starše.